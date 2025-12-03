توافد الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب الملغاة بسوهاج (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت اللجنة الفرعية 52 بدائرة الثامنة بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء إقبال المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس النواب، وذلك في الدقائق الاولى من فتح اللجان.

انتخابات مجلس النواب 2025

وتجري جولة الإعادة في محافظة سوهاج بـ 7 دوائر انتخابية ملغاة من إجمالي 8 دوائر على مستوى المحافظة، بعد صدور قرار الهيئة الوطنية بإعادة الانتخابات فيها.

وشهدت العديد من اللجان توافدا مبكرا من المواطنين منذ الدقائق الأولى لفتح أبواب التصويت، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية كما تم توفير مظلات وكراسي للمواطنين، وخاصة كبار السن، لتسهيل عملية التصويت.

فتح اللجان وتجهيزات اليوم الانتخابي

وتم فتح 550 مقرًا انتخابيًا يضم 586 لجنة فرعية موزعة على أنحاء محافظة سوهاج، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة للناخبين.

عدد الناخبين

ويدلي اليوم وغدًا أكثر من 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب ممن لهم حق التصويت في الدوائر السبع بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.