الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أول بلاغ رسمى للنيابة العامة ضد منتحل صفة صحفي بسوهاج

قدم ممدوح فتحى بكرى وشهرته ممدوح القعيد عضو نقابة الصحفيين أول بلاغ رسمي للنيابة العامة، لمركز جرجا بسوهاج ضد ع. ك أحد منتحلي صفة صحفى فى محافظة سوهاج، وقيامه بعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى صحفى مخالفا للقانون ويزيد من جرائم  النصب والاحتيال.

أول بلاغ رسمى للنيابة ضد منتحل صفة صحفي بسوهاج


وأكد القعيد في محضره أن المتهم  بيقدم نفسه في دائرة مركز وقرى جرجا بصفته صحفيا ويمارس نشاطا إعلاميا دون أن يمتلك أي مستند رسمي يثبت أحقيته في ممارسة المهنة وأن الشخص لا تربطه أي صلة بنقابة الصحفيين وليس مقيدا بجداولها ولا يمتلك خطابا أوتصريحا صادرا عنها يسمح له بالعمل في المجال الصحفي مما يجعله منتحلا للصفة ويعرضه للمساءلة القانونية وأن استمرار مثل هذه الممارسات يضر بسمعة المهنة ويؤثر على عمل الصحفيين الحقيقيين الذين يلتزمون بالقانون والمعايير المهنية.

كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المذكور حفاظا على هيبة المهنة ومنعا لاستغلال اسم الصحافة في غير مواضعه ولضمان عدم تضليل المواطنين أو الجهات الرسمية

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2964 إداري جرجا ضد المدعو (ع.ك ) واتهامه بانتحال صفة صحفى وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهم بانتحال الصفة.

 

وكان خالد البلشى نقيب الصحفيين قد وافق على قرار اللجنة النقابية للصحفيين بسوهاج برئاسة خالد حسن رئيس اللجنة بتقديم بلاغات رسمية ضد منتحلى الصفة وأدعياء مهنة الصحافة وأصحاب الكيانات الوهمية.

