محافظات

تضامن سوهاج تحذر الجمعيات الأهلية من التدخل في انتخابات مجلس النواب

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
أصدرت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج قرارا في حالة تدخل الجمعيات والمؤسسات الاهلية  وتوجيه الناس في مسار العملية الانتخابية ممن تنتخب فيتم تطبيق القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لحلها بممارسة نشاط محظور عليها في حالة الثبوت عليها يتم حلها لم طبقا لما نص عليه القانون.

التضامن بسوهاج تحذر الجمعيات الاهلية بعدم تدخل في الانتخابات مجلس النواب 

 

وأوضح ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج أنه تم التنبيه على جميع الجمعيات والمؤسسة الأهلية في نطاق الإدارات المراكز والقرى بالمحافظة وفى حالة ثبوت تدخل الجمعية يتم حلها وتطبيق القانون 149 لسنة 2019. 

الانتخابات مجلس النواب الجمعيات والمؤسسات الأهلية لانتخابات مجلس النواب مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج

