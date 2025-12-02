الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من التأثير على إرادتهم: منصات التواصل الاجتماعي ليست جهة شكوى

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات : إن عدد الدوائر الملغاة التي يُعاد فيها التصويت بلغ 19 دائرة انتخابية لكافة المرشحين، بينما تُعاد الانتخابات في دائرة واحدة فقط وهي دائرة إطسا بالفيوم.

وأضاف، أنه من المقرر بدء التصويت في الداخل غدا الأربعاء في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن عدد اللجان الفرعية بلغ 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

وناشد “ بنداري” الناخبين المقيمين داخل الدوائر المعنية بالحرص على المشاركة واختيار من يمثلهم في مجلس النواب 2025، محذّرا من السماح لأي شخص بالتأثير على إرادتهم.

ودعا إلى إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بأي واقعة مدعمة بالمستندات بدلًا من نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن منصات التواصل الاجتماعي ليست جهة إخطار، وأن تداول الشكاوى عبرها يثير جدلًا غير مبرر، بينما يُعد اللجوء للإجراءات القانونية هو الطريق الصحيح لضمان عملية انتخابية نزيهة.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مطالبا المرشحين بالالتزام بقرارات الهيئة تجنبًا لأي إجراءات قانونية عند رصد مخالفات خلال أيام الاقتراع.

كما طالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات والنزول للمشاركة، مؤكدا أن صوت كل مواطن هو حق ومسؤولية، واختيار من يمثله يجب أن يتم بإرادة حرة دون أي تأثير.

