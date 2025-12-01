18 حجم الخط

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها لكشف غموض واقعة غياب طفلة عقب خروجها من المدرسة وبفحص الكاميرات والتحرى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارتها من أجل سرقة حلق ذهب فى أذن الضحية، وتم ضبط المتهمة وجار العرض على النيابة العامة.

بسبب حلق ذهب أمن سوهاج يكشف مقتل طفلة على يد جارتها

كان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العميد محمود طة مدير مباحث المديرية يفيد باختفاء الطفل أسماء.10 سنوات عقب خروجها من المدرسة بقرية النصيرات بمركز دار السلام.

أمن سوهاج يكشف واقعة مقتل طفل خلال 48 ساعة

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد المزمل نافع وكيل فرع بحث الشرق، والمقدم محمد الفولى رئيس مباحث مركز دار السلام، وضباط مباحث المركز لتكثيف عمليات البحث ومراجعة كاميرات المراقبة وسماع شهادة الجيران، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ع. ع جارة أسرة الضحية من أجل سرقة حلق ذهب فى أذن الضحية.

تم العثور على الطفل مقتولة داخل شقة سكنية بقرية النصيرات بمركز دار السلام، كما أوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء جثمان الطفلة داخل منزلها قبل أن تنكشف الواقعة، إثر بلاغ أسرة الطفلة وتدخل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دار السلام والبحث الجنائى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار عرض المتهمة على النيابة العامة لتتولى التحقيق

