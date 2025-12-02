الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات المشفرة في السلام

تواصل  أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات الفنية والإعلامية.

المتهم 
المتهم، فيتو 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مالك محل بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، ببيع أجهزة “ريسيفر” معدّة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها داخل الأسواق بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

الحالة المرورية اليوم في محاور وطرق القاهرة والجيزة

ضبط 30 بلطجيا وهاربا من المراقبة و82 فردا وبندقية خرطوش خلال حملات بالمحافظات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل.

وتمكنت القوات من ضبط المدير المسئول وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر المحمل عليها برامج فك التشفير المخالفة للقانون. 

وبمواجهته، أقر بارتكاب تلك المخالفات بغرض تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومنع تداول الأجهزة والبرمجيات المخالفة التي تضر بالقطاع الإعلامي والاقتصادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

