ضبط محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات المشفرة في السلام

18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات الفنية والإعلامية.

المتهم، فيتو

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مالك محل بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، ببيع أجهزة “ريسيفر” معدّة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها داخل الأسواق بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل.

وتمكنت القوات من ضبط المدير المسئول وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر المحمل عليها برامج فك التشفير المخالفة للقانون.

وبمواجهته، أقر بارتكاب تلك المخالفات بغرض تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومنع تداول الأجهزة والبرمجيات المخالفة التي تضر بالقطاع الإعلامي والاقتصادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.