إنقاذ 14 قاصرا، القبض على 7 رجال و4 سيدات بتهمة استغلال الصغار في التسول

إنقاذ 14 قاصرًا..
إنقاذ 14 قاصرًا.. القبض على 7 رجال و4 سيدات لاستغلال الصغار
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و4 سيدات، بينهم 6 ذوي معلومات جنائية، لتورطهم في استغلال الأطفال للقيام بأعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة القاهرة.

إنقاذ 14 قاصرًا

ورافق المتهمين 14 حدثًا معرضين للخطر نتيجة إجبارهم على التسول وبيع السلع، وأقر المتهمون بممارستهم لهذه الأنشطة الإجرامية.

القبض على 7 رجال و4 سيدات لاستغلال الصغار في التسول بالقاهرة 

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

 

ما هي العقوبة على مرتكبي جريمة التسول؟ 

_ يعاقب كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه

_يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل للإعدام كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

_ يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه

_يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية 

_يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

_يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

_ يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

_يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

_ يعاقب بنفس العقوبة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

_ يعاقب بنفس العقوبة كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول

_ وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

_يعاقب  بالحبس مدة لا تتجاوز سنة في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذها.

