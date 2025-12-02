مصدر أمني: فتح الطريق الدائرى بعد رفع آثار حادث اصطدام تريلا بمحطة الأتوبيس الترددي

18 حجم الخط

صرح مصدر أمنى مسئول بأنه تمت إعادة فتح الطريق الدائرى بعد رفع آثار حادث اصطدام تريلا «محملة بالسيراميك» بمحطة الأتوبيس الترددي.

اصطدام تريلا «محملة بالسيراميك» بمحطة الأتوبيس الترددي

وكان الطريق الدائري في اتجاه المنيب والقادم من منطقة التجمع، قد شهد كثافات مرورية صباح اليوم، إثر حادث تصادم بعد دخول تريلا محملة بالسيراميك، داخل محطة الأتوبيس الترددي أعلى منطقة الأوتوستراد.

وتسبب الحادث في توقف الحركة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع، وسط انتشار مكثّف لسيارات الإسعاف ومرور القاهرة، والدفع بوحدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وقامت الإدارة العامة للمرور برفع الحمولة من الطريق وتحريك الطريق ورفع آثار الحادث.

