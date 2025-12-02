الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
مصدر أمني: فتح الطريق الدائرى بعد رفع آثار حادث اصطدام تريلا بمحطة الأتوبيس الترددي

صرح  مصدر أمنى مسئول بأنه تمت إعادة فتح الطريق الدائرى بعد رفع آثار حادث اصطدام تريلا «محملة بالسيراميك» بمحطة الأتوبيس الترددي.

اصطدام تريلا «محملة بالسيراميك» بمحطة الأتوبيس الترددي

وكان  الطريق الدائري في اتجاه المنيب والقادم من منطقة التجمع، قد شهد كثافات مرورية صباح اليوم، إثر حادث تصادم بعد دخول تريلا محملة بالسيراميك، داخل محطة الأتوبيس الترددي أعلى منطقة الأوتوستراد.

ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و91 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

استجابة إنسانية من الشرطة لاستغاثة مواطن ومريضة مسنة بالقاهرة

وتسبب الحادث في توقف الحركة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع، وسط انتشار مكثّف لسيارات الإسعاف ومرور القاهرة، والدفع بوحدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وقامت الإدارة العامة للمرور برفع الحمولة من الطريق وتحريك الطريق ورفع آثار الحادث.

