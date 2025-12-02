السمسم يحتوي على الكالسيوم أكثر من اللبن بـ 6 أضعاف

18 حجم الخط

السمسم من الحبوب الشهيرة التى تستخدم فى صناعة المخبوزات وفى عمل الطحينة والحلاوة الطحينية، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد السمسم لا تقتصر مذاقه واستخداماته بل له قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور محمد الطويل اخصائي التغذية الرياضية، إن السمسم يحتوى على الكالسيوم أعلى من اللبن بنسبة 6 أضعاف، حيث أن 100 جرام سمسم يعادل حوالي 1000 مللى جرام كالسيوم، ومعلقة كبيرة بها 9 جرام تعادل حوالى حوالي 90 ملليجرم كالسيوم، ونظريا السمسم “غني جدا” بالكالسيوم، ولكن هذا لا يعنى أن الجسم يحصل عليه كامل.

السمسم

الجسم لا يستطيع امتصاص الكالسيوم من السمسم

وأضاف الطويل، إن السمسم غنى بالفتيتات، والأوكسالات، وهى مواد تحول الكالسيوم إلى مركبات لا يستطيع الجسم أن يمتصها بسهولة والدراسات أثبتت ذلك حيث أن الجسم لا يستطيع امتصاص الكالسيوم الموجود فى السمسم بسبب المواد الموجودة به وذكرناهم بالاعلى، وهذا يؤكد أن ليس كل رقم عالى يعنى امتصاص عالى، أى أنه بالفعل السمسم عالى الكالسيوم ولكن امتصاصه بالجسم ضعيف، على عكس اللبن.

وتابع، كوب اللبن تعطى 300 ملليجرام كالسيوم و100 جرام سمسم يعطى 1000 ملليجرام كالسيوم، ولكن الجسم يمتص الكالسيوم من اللبن بكل سهولة بينما السمسم يمتصه الجسم بشكل ضعيف، لذا يجب الاهتمام بتناول اللبن ولا بديل له.

فوائد السمسم

وأوضح الدكتور محمد الطويل اخصائي التغذية الرياضية، أن السمسم ليس مصدر أساسي للكالسيوم ومن يعانى من نقص الكالسيوم لا ينصح له بتناول الكالسيوم بل هناك أكلات أخرى واهمها اللبن الحليب، ولكن هذا لا يعنى أن السمسم غير مفيد بل على العكس فهو مهم للصحة لأنه يحتوى على:-

دهون صحية

بروتين

ألياف

معادن كتير

طاقة مركزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.