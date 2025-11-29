فوائد اليوجا، تعزز صحة العضلات وتكافح التوتر والقلق

18 حجم الخط

تعد اليوجا، التي تعود أصولها إلى آلاف السنين في الهند، نظام شامل يجمع بين الأوضاع الجسدية وتمارين التنفس، وتقنيات التأمل والاسترخاء، وبعيدًا عن كونها مجرد "موضة" رياضية، أثبتت الدراسات العلمية الحديثة فوائدها المتعددة التي تنعكس إيجابًا على جميع جوانب صحة الإنسان الجسدية والنفسية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الفوائد الجسدية لليوجا

تركز اليوجا على تحسين اللياقة البدنية بطريقة متكاملة، بدءًا من العضلات وحتى صحة الأعضاء الداخلية:

زيادة المرونة وقوة العضلات

تعمل وضعيات اليوجا على تطويل وتمديد العضلات والأنسجة الرخوة مثل الأربطة والأوتار، مما يقلل من التيبس ويزيد من مدى الحركة في المفاصل.

تساعد الممارسة المنتظمة في بناء قوة العضلات الأساسية وعضلات أسفل الظهر والبطن، مما يدعم استقامة القوام ويقي من آلام الظهر المزمنة.

تحسين التوازن والوقاية من الإصابات

تعزز اليوجا التوازن وتناسق الجسم، مما يقلل من خطر السقوط، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة لكبار السن.

زيادة المرونة والقوة تجعل الجسم أقل عرضة للإصابات أثناء الأنشطة اليومية أو ممارسة الرياضات الأخرى.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تساهم تمارين التنفس العميق والاسترخاء في خفض ضغط الدم وتقليل معدل نبضات القلب.

تحسن اليوجا من الدورة الدموية وتزيد من تدفق الدم المؤكسد إلى الخلايا والأعضاء الحيوية، مما يدعم صحة القلب ويخفف من الالتهابات.

تحسين كفاءة الجهاز التنفسي

تعلم اليوجا ممارسيها تقنيات التنفس العميق والمنظم، مما يزيد من سعة الرئتين ويحسن عملية تبادل الأكسجين.

الأثر العميق على الصحة العقلية والنفسية

لعل أبرز ما يميز اليوجا هو قدرتها الفائقة على تحقيق التناغم بين الجسد والعقل، وتقديم ملاذ آمن للتخلص من ضغوط الحياة الحديثة:

مكافحة التوتر والقلق

تساعد اليوغا في خفض مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) بشكل ملحوظ.

تعمل تقنيات التأمل واليقظة الذهنية على تهدئة الجهاز العصبي، مما يقلل من القلق والتوتر المزمن ويحسن الحالة المزاجية.

تحسين جودة النوم

الاسترخاء العميق الذي توفره اليوجا يساهم في التخفيف من الأرق وتحسين نوعية النوم.

الممارسة المسائية المنتظمة تساعد العقل والجسد على الدخول في حالة هدوء استعدادًا للراحة.

زيادة الوعي الجسدي والذهني

تعلم اليوغا الأفراد أن يكونوا أكثر إحساسًا وإدراكًا للتغيرات الطفيفة التي تحدث داخل أجسادهم، مثل التوتر أو الألم، مما يسمح بالتعامل معها قبل أن تتفاقم.

تعزز الوضوح الذهني والتركيز، حيث تشجع على إدراك اللحظة الراهنة والابتعاد عن التفكير المفرط في الماضي أو المستقبل.

توفر اليوجا حل متكامل وشامل لتعزيز الصحة والرفاهية، حيث لا تقتصر فوائدها على شد العضلات، بل تمتد لتعالج التوتر وتحسن وظائف القلب والرئتين، وهي مناسبة لمختلف الأعمار والمستويات البدنية، من المبتدئين إلى الرياضيين المحترفين.

