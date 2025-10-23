ماذا يحدث لطفلك الرضيع عند تناوله السمسم

تغذية الطفل الرضيع أمر ضرورى بعد إتمامه 6 أشهر من عمره لأن لبن الأم بعد هذه الفترة يكون غير كافى لنمو الطفل وتقوية عظامهم وبناء عضلاته.

وتهتم كل أم فى هذه الفترة بإدخال الأطعمة المختلفة للطفل خاصة الخضراوات والفاكهة الطازجة والزبادى لقيمتهم الغذائية العالية.

طرق تقديم السمسم للطفل الرضيع

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أفضل طعام يجب تقديمه للطفل هو السمسم حيث يتم إحضار كمية صغيرة من السمسم ثم يتم تحميصه وطحنه وحفظه فى علبة محكمة الغلق، ونضيف منه ملعقة أو رشه بسيطة لطعام الطفل بعد إتمامه 6 أشهر من عمره.

فوائد السمسم للطفل الرضيع

وأضاف عوض، أنه يمكن إضافة السمسم إلى الزبادى أو البسكويت أو الخضروات المهروسة والفاكهة وهكذا، وهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تغذي الطفل وتحسن من تركيزه وتقوى عظامه وأسنانه وبناء عضلاته وتساعده فى الزحف سريعا وفى الجلوس بمفرده وفى المشى أيضا سريعا، كما يساعد السمسم على زيادة وزن الطفل وتقوية مناعته ويحمى من أنيميا فقر الدم، لذا يجب الاهتمام بتقديمه الأطفال.

السمسم

فوائد السمسم

والسمسم من أقدم الحبوب الزيتية التي استخدمها الإنسان، وله قيمة غذائية وعلاجية كبيرة بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والزيوت المفيدة، ومن فوائده الصحية:-

يقوي العظام والأسنان، ويحتوي السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لبناء العظام والحفاظ على قوتها، مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين.

يعزز صحة القلب، والسمسم غني بـ الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميجا 6، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل السمسمولين والسمسمول، التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يحسن صحة الدماغ، والدهون الصحية ومضادات الأكسدة الموجودة في السمسم تساعد في تحفيز الذاكرة والتركيز، كما أنها تساهم في الوقاية من تدهور وظائف الدماغ مع التقدم في العمر.

يمد الجسم بالطاقة، ويحتوي السمسم على الدهون الصحية والبروتينات والحديد، مما يجعله غذاء ممتاز لزيادة النشاط والطاقة خاصة في الصباح أو قبل التمارين.

يحافظ على صحة البشرة والشعر،وزيت السمسم غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة، مما يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وتأخير ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وتغذية فروة الرأس وتقوية الشعر ومنع تساقطه.

يحسن الهضم، والألياف الغذائية في السمسم تساعد على تنشيط حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

ينظم سكر الدم، والسمسم يحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله مفيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

يدعم صحة الدم، بفضل محتواه من الحديد والنحاس، يساعد السمسم في تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم (الأنيميا).

يوازن الهرمونات لدى النساء، ويحتوي السمسم على مركبات تشبه الاستروجين النباتي، ما يجعله مفيدا لتخفيف أعراض سن اليأس وتنظيم الدورة الشهرية.

يساعد في إنقاص الوزن (باعتدال)، وعلى الرغم من أنه غني بالسعرات، إلا أن تناول كمية صغيرة من السمسم يوميا يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول بفضل الألياف والدهون الصحية.

