فوائد القشدة الفلاحى، تساعد على التركيز وتقوى العظام وتقلل الشهية

فوائد القشدة، القشدة من منتجات الألبان الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز، ولها استخدامات عديدة حيث تستخدم فى صناعة الزبد البلدى وايضا فى عمل اشهى الأكلات.

وفوائد القشدة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية فيتامين د والكالسيوم وينصح الخبراء بتناولها.

فوائد القشدة للصحة

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن من فوائد القشدة الفلاحى:

فوائد القشدة، فيتو

طاقة فورية للجسم، لأنها غنية بالدهون الصحية التى تمنح طاقة سريعة ومفيدة خاصة إذا كان اليوم طويل، فهى تخرج نوع من الدهون اسمه إم سي تي أويل، أو الدهون المتوسطة السلسلة التي تزيد معدلات الحرق وتتحول إلى طاقة سريعة، كما أنها تساعد في تغذية البكتيريا النافعة الموجوده في الجهاز الهضمي.

داعمة لامتصاص الفيتامينات، مثل A وD وE لأنها تحتاج إلى دهون حتى يمتصها الجسم.

مفيدة للعظام، لاحتوائها على كالسيوم وفيتامينات داعمة لصحة العظام والأسنان، فهى بديل جيد للمكملات الغذائية.

تغذي المخ، وتساعد على التركيز بشكل أفضل وتجعل وظائف الدماغ أقوى، لأن المخ يحتاج الدهون الصحية.

تساعد على الشعور بالشبع سريعا، لكمية قليلة منها تكفي، وبالتالي يمكن استخدامها كوسيلة لكبح الشهية.

تضاف إلى الطعام الذى يحتوى على السكريات لتقليل ارتفاع الأنسولين فى الوجبات السكرية مايحمى مرضى السكر من اضطرابات سكر الدم.

وأضاف سلامة، أن القشدة سلاح ذو حدين فلا تفريط ولا إفراط حيث يجب تناولها ولكن بكميات محدودة ويجب شراؤها من مكان موثوق؛ لضمان أن تكون بلدي وأصلي لا يدخلها أي مواد صناعية، وذلك حفاظا على الصحة.

