الفازلين واحد من أشهر المنتجات التجميلية المتداولة في العالم، وهو موجود في كل بيت تقريبا، ويستخدم في الترطيب، وعلاج الجفاف، وتهدئة التهيجات، وحتى إزالة المكياج.

ورغم انتشاره الكبير، إلا أن الكثيرين يتساءلون هل وضع الفازلين على البشرة آمن بالفعل وهل يمكن أن يسبب ضرر للبشرة أم لا؟.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية: إن الفازلين هو نوع من الهلام البترولي، وهو مادة مشتقة من النفط الخام، ويتم تنقيته وتصفيته ليصبح آمن للاستخدام البشري، ويدخل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية والتجميلية، ويمتاز الفازلين بعدة خصائص، منها:

عديم الرائحة تقريبا

كثيف القوام

غني بالدهون

يعمل كحاجز واقى على البشرة

فوائد الفازلين للبشرة

واضافت لانا، أنه على الرغم من بساطته، إلا أن للفازلين فوائد عديدة، أهمها:

ترطيب قوي ومنع فقدان الماء، والفازلين لا يرطب الجلد بحد ذاته، لكنه يشكل طبقة عازلة تمنع فقدان الترطيب الطبيعي من البشرة، وبالتالي يساعد في علاج الجفاف الشديد، وتشقق الكعبين، وتشقق الشفاه، وترطيب اليدين والركبتين.

حماية البشرة من العوامل الخارجية، حيث يفيد في حماية البشرة من الرياح الباردة، والاحتكاك، والتهيج البسيط.

تسريع التئام الجروح السطحية، ويمكن للفازلين أن يساعد في شفاء الخدوش، والجروح الصغيرة، والحروق الخفيفة

لأنه يمنع دخول البكتيريا ويقلل الجفاف حول الجرح.

استخدامات تجميلية متعددة، مثل تثبيت العطر، وإزالة المكياج، وتهذيب الحواجب، وترطيب الأظافر.

فوائد وأضرار استخدام الفازلين على البشرة، فيتو

وتابعت، أن ضرر الفازلين على البشرة يعتمد على نوع البشرة وكيفية استخدام الفازلين، فهو منتج آمن بشكل عام، لكنه لا يناسب كل أنواع البشرة، كما يجب استخدام نوع طبي عالي الجودة.

أضرار استخدام الفازلين

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أن هناك حالات يكون الفازلين فيها خطر على البشرة، مثل:

عند استخدامه على البشرة الدهنية أو المعرضة للحبوب، والفازلين يسد المسام لأنه ثقيل جدا، وهذا قد يؤدي إلى ظهور رؤوس سوداء، وزيادة الحبوب، ولمعان زائد في البشرة، لذلك لا ينصح باستخدامه على الوجه لمن يعانون من البشرة الدهنية، وحب الشباب.

عند وضعه على بشرة غير نظيفة، والفازلين يحبس كل شيء تحت طبقته، فإذا وضع فوق بكتيريا، أو أوساخ، أو عرق، فقد يسبب التهابات وتهيج للبشرة.

عند استخدامه كمرطب أساسي فقط، لأن الفازلين لا يرطب فعليا، بل يحافظ على الترطيب الموجود، إذا كانت البشرة جافة جدا ولم توضع عليها طبقة ترطيب قبل الفازلين، لن تستفيد بشكل كافى.

قد يسبب حساسية نادرة لبعض الأشخاص، رغم أنها حالات قليلة جدا، إلا أن البعض قد يعاني من احمرار، وحكة، وتهيج، عند استخدام الفازلين.

أفضل طريقة لاستخدام الفازلين

وأضافت الدكتورة لانا، أنه يفضل استخدامه على بشرة نظيفة ورطبة مثل بعد الاستحمام وغسل اليدين مع وضع مرطب خفيف، ويفضل استخدامه على الشفاه واليدين والكوعين والركبتين والكعبين.

