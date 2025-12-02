طريقة عمل بيتزا السي فود أحلى وأوفر من المطاعم

18 حجم الخط

طريقة عمل بيتزا السي فود، بيتزا السي فود واحدة من أكثر أنواع البيتزا المميزة لعشاق المأكولات البحرية، ولها مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل بيتزا السي فود، سهلة وبسيطة، وتعتبر من الأكلات الفاخرة ومناسبة للعزومات وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل بيتزا السي فود.

مكونات عمل بيتزا السي فود:-

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب إلى كوب وربع ماء دافئ بحسب احتياج الدقيق

ملعقة كبيرة زبادي اختياري تجعل العجينة طرية وهشة

لصلصة البيتزا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم جاهزة

رشة زعتر

رشة أوريجانو

نصف ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للحشو

كوب جمبرى مقشر

كوب كاليماري حلقات

نصف كوب شرائح فيليه سمك

نصف كوب بلح البحر

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح بسيط

فلفل أسود

رشة بابريكا

ملعقة صغيرة زيت زيتون

إضافات البيتزا

شرائح فلفل ألوان

شرائح بصل

شرائح زيتون أسود

مشروم طازج

جبنة موتزاريلا مبشورة

قليل من جبنة شيدر

رشة زعتر للتقديم

طريقة عمل بيتزا السي فود

طريقة عمل بيتزا السي فود:-

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح.

في كوب، ذوبي الخميرة والسكر في قليل من الماء الدافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق، ثم ابدئي بالعجن مع إضافة الماء تدريجيا حتى تحصلي على عجين طري وناعم.

أضيفي زيت الزيتون وملعقة الزبادي وواصلي العجن 5 دقائق.

غطي العجين واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

سخني زيت الزيتون في مقلاة وأضيفي الثوم حتى يبدأ في الإصفرار.

أضيفي عصير الطماطم والصلصة والبهارات والسكر.

اتركي الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك وتصبح سميكة قليلا.

ارفعيها من النار واتركيها تبرد.

ثم حضرى الحشو، في طاسة على نار متوسطة، ضعي ملعقة زيت زيتون.

أضيفي الجمبرى والكاليماري وقلبي لمدة 2 إلى 3 دقائق فقط، لا تطهيهم كثيرا حتى لا يصبحوا قساة داخل البيتزا.

أضيفي عصير الليمون ورشة الملح والفلفل والبابريكا.

ارفعي الخليط واتركيه يبرد.

سخني الفرن على أعلى درجة 230 إلى 250 درجة.

افردي العجين على سطح مرشوش بالدقيق حتى يصبح بسمك نصف سنتيمتر تقريبا.

انقلي العجينة إلى صينية مدهونة أو على ورق زبدة.

ادهني السطح بصلصة البيتزا بالتساوي.

ضعي طبقة من الجبن الموتزاريلا.

أضيفي خليط السي فود المجهز بالتساوي على الوجه.

أضيفي الفلفل الألوان والمشروم والزيتون والبصل.

أخيرا، ضعي طبقة خفيفة من الجبن على الوجه.

أدخلي البيتزا إلى الفرن الساخن لمدة 12 إلى 15 دقيقة أو حتى يصبح القاع ذهبي والجبن ذائب.

عند خروجها، رشي قليلا من الزعتر ورذاذ زيت الزيتون لتحسين النكهة.

قطعيها وقدميها ساخنة بجانب الكاتشب أو صوص الثوم الأبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.