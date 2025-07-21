طريقة عمل البيتزا بعجينة خفيفة وهشة وحشوات مختلفة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون على مستوى العالم وهى إيطالية الأصل ولكنها انتشرت سريعا لمذاقها المميز.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بحشوات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف أنجي علاء، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

مكونات عجينة البيتزا

3 أكواب دقيق منخول

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة)

مكونات صلصة البيتزا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

1 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

رشة سكر صغيرة

ملح وفلفل أسود

رشة زعتر

الحشوة حسب الرغبة

يمكنك اختيار ما تفضلينه، مثل:

جبنة مودزاريلا مبشورة

شرائح زيتون أسود

فلفل ألوان مقطع

مشروم شرائح

شرائح بصل

سلامي، تونة، دجاج، أو لحم مفروم مطهو

طريقة عمل البيتزا

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء، ضعي الخميرة والسكر في الماء الدافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح، ثم أضيفي زيت الزيتون.

أضيفي خليط الخميرة تدريجيا إلى الدقيق وابدئي بالعجن حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم حضرة الصلصة، سخني زيت الزيتون، وأضيفي الثوم وقلبيه حتى يتحمر.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم والسكر والتوابل.

اتركي الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكثف.

ثم سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

افردي العجينة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

ادهني وجه العجينة بالصلصة، ثم أضيفي الحشوة التي تفضلينها.

رشي الجبنة المودزاريلا على الوجه.

ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تنضج العجينة وتذوب الجبنة وتتحمر.

للحصول على عجينة مقرمشة من الأسفل، استخدمي صينية معدنية وضعيها في الجزء السفلي من الفرن أول 10 دقائق.

يمكنك عمل ميني بيتزا بنفس الطريقة للعزائم أو الأطفال.

أضيفي القليل من الريحان أو الزعتر الأخضر الطازج بعد الخبز لمذاق شهي.

تتميز البيتزا بسهولة تحضيرها مع التنوع فى الشهوات حيث يمكن عملها بالجبن فقط أو الخضروات فقط أو اى نوع من اللحوم أو الدجاج حسب الرغبة ويمكن أيضا عملها بالاسماك والمأكولات البحرية بأنواعها حسب الرغبة، حيث تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.