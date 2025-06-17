طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

3 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب زيت نباتي

1 كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

مكونات صوص البيتزا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

1 كوب عصير طماطم أو طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

رشة زعتر + ملح + فلفل + رشة سكر

الحشوة (يمكنكِ تغييرها حسب الرغبة)

شرائح فلفل ألوان

زيتون شرائح

جبن موزاريلا مبشور

شرائح سلامي أو دجاج أو تونة (حسب الذوق)

مشروم (اختياري)

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء، اخلطي الخميرة مع السكر و¼ كوب ماء دافئ، واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح واخلطيهم.

أضيفي خليط الخميرة والزيت إلى الدقيق، وابدئي بالعجن مع إضافة الماء تدريجيا.

اعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

سخني الزيت ثم أضيفي الثوم حتى يشقر.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم والبهارات.

اتركي الصوص على نار هادئة حتى يتماسك (حوالي 10 دقائق).

افردى العجينة على صينية مدهونة بالزيت.

ضعي طبقة من صوص الطماطم.

أضيفي المكونات (فلفل، زيتون، مشروم، سلامي...).

غطي الوجه بالجبن المبشور.

اخبزي البيتزا في فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.

يمكنكِ استخدام دقيق البيتزا الخاص للحصول على نتيجة أفضل.

يمكن إضافة القليل من الحليب إلى العجينة لمزيد من النعومة.

احرصي على تسخين الفرن جيدا قبل إدخال البيتزا.

طريقة عمل البيتزا

ولعمل الباتيه فى المنزل

مكونات عمل الباتيه بالجبنة:-

نصف كيلو دقيق أبيض منخول

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زيت ذرة

ملعقة ملح

ملعقة سكر

كوب ماء على حليب

جبنة بيضاء للحشو

زعتر

2 بيضة مخفوقة

طريقة عمل الباتيه بالجبنة:-

نذيب الخميرة في ربع كوب ماء دافئ مع السكر حتى الفوران.

نضع الدقيق في وعاء ونعمل في وسطه حفرة نضع فيها الخميرة والزيت والماء والحليب والملح والسكر.

نقوم بالعجن حتى تكون عجينة متماسكة ولا تترك أثر باليد.

نترك العجينة مغطاة حتي تختمر.

نخلط العجينة بالزعتر جيدا.

تقطع العجينة كرات صغيرة ثم نفردها على شكل دائرى.

نفرد العجينة ونمسحها بالبيض بواسطة الفرشاة.

نقوم بوضع مقدار مناسب من الجبنة وتقفل الدوائر لتصبح نصف دوائر.

تدهن الكمية كلها من الوجه بالبيض.

نرصها في صينية وندخلها الفرن على حرارة هادئة حتى تنفش العجينة.

وتتحمر وبعد ذلك تترك لتبرد ثم تقدم.

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