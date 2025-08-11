طريقة عمل البيتزا بعجينة سهلة وخفيفة وحشوات مختلفة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز، حيث تقدم بحشوات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

للعجينة

3 أكواب دقيق أبيض منخول

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب ماء دافئ قد تحتاجي أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق

للصلصة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

رشة ملح وفلفل أسود

للتزيين

شرائح فلفل ألوان

شرائح طماطم أو زيتون أسود

جبن موتزاريلا مبشور

أي إضافات حسب الرغبة مثل المشروم، السلامي، الدجاج المشوي أو أى نوع لحوم آخر حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء كبير، ضعي الخميرة والسكر في الماء الدافئ واتركيها 5 دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي الدقيق والملح وزيت الزيتون، واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومطاطية.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

لتحضير الصلصة سخني زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم، ثم عصير الطماطم ومعجون الطماطم والتوابل.

اتركي الصلصة على نار هادئة 10–15 دقيقة حتى تتكثف، ثم اتركيها تبرد.

لتجهيز البيتزا، افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك متوسط، ثم ضعيها في صينية مدهونة بالزيت.

وزعي الصلصة على العجينة، ثم أضيفي الجبن والمكونات المفضلة لديك.

رشي طبقة إضافية من الجبن على الوجه لمذاق غني.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 220 مئوية.

اخبزي البيتزا لمدة 10–15 دقيقة أو حتى يصبح الجبن ذهبي اللون.

قدميها ساخنة مع الكاتشب أو الصوص الحار.

لقرمشة أكثر، يمكنك خبز العجينة 5 دقائق قبل إضافة الصلصة والمكونات.

استخدام جبن موتزاريلا طازج يعطي طعمًا أفضل.

يمكن إضافة الأعشاب الطازجة مثل الريحان بعد الخبز لمذاق مميز.

تقدم البيتزا ساخنة بمفردها أو بجانب البطاطس المقلية والسلطة وهى خفيفة وسهلة التحضير ويعشقها الكبار والصغار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.