طريقة عمل عجينة البيتزا بمكونات بسيطة واقتصادية

طريقة عمل عجينة البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث تقدم بحشوات مختلفة ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل عجينة البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل عجينة البيتزا.

مكونات عمل عجينة البيتزا:-

3 أكواب دقيق (منخول)

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو زيت نباتي)

1 كوب ماء دافئ (قد تحتاجين أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق)

طريقة عمل عجينة البيتزا:-

في كوب، اخلطي الخميرة مع السكر ونصف كوب من الماء الدافئ.

غطي الكوب واتركيه 10 دقائق حتى يتكوّن رغوة على الوجه.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح واخلطيهم.

أضيفي خليط الخميرة والزيت وابدئي بالعجن تدريجيا.

أضيفي الماء تدريجيا حسب الحاجة، وواصلي العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.

غطي العجينة بقطعة قماش أو غلاف بلاستيكي.

ضعيها في مكان دافئ واتركيها لمدة ساعة إلى ساعة ونصف، حتى يتضاعف حجمها.

بعد التخمير، افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة أو مستطيل حسب صينية الخبز.

أضيفي الصلصة والمكونات التي ترغبين بها.

سخني الفرن مسبقا على حرارة 220 درجة مئوية.

اخبزي البيتزا لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح الحواف ذهبية اللون والجبن ذائبا.

استخدمي ماء دافئ وليس ساخن لتفعيل الخميرة.

كلما زادت مدة التخمير، أصبحت العجينة أخف وهشة أكثر.

يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف أو الثوم البودرة للعجينة لنكهة مميزة.

للعجينة المقرمشة، اخبزيها في صينية ساخنة أو على حجر بيتزا.

طريقة عمل عجينة البيتزا

ولعمل الجلاش بحشو البيتزا

مكونات عمل الجلاش بحشو البيتزا:-

نصف كيلو جلاش (رقائق عجين الفيلو)

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمنة مذابة

كوب جبنة موزاريلا مبشورة

1/2 كوب جبنة رومي أو شيدر مبشورة (اختياري)

1/2 كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة

1/2 كوب زيتون أسود أو أخضر مقطع شرائح

1/2 كوب صوص بيتزا أو كاتشب

1/2 كوب مشروم (فطر) شرائح (اختياري)

شرائح سلامي أو لانشون أو دجاج (حسب الرغبة)

بيضة + 1/4 كوب حليب (لدهن الوجه)

طريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا:

في وعاء، اخلطي صوص البيتزا مع الفلفل والزيتون والمشروم والجبن وأي نوع بروتين ترغبين به مثل السلامي أو الدجاج.

ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة.

افردي ورقة جلاش وادهنيها بالزبدة، ثم ضعي فوقها ورقة ثانية وادهنيها أيضا.

كرري حتى تحصلي على 5-6 طبقات.

ضعي الحشوة في المنتصف ولفي الجلاش على شكل رول أو طبقيه كالمربع حسب الرغبة.

ضعي الجلاش المحشو في الصينية.

اخلطي البيضة مع الحليب ورشة فلفل أسود، وادهني بها وجه الجلاش.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ادخلي الصينية الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي ومقرمش.

يقطع الجلاش ويقدم ساخنا مع الكاتشب أو أي صوص تفضلينه.

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