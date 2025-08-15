طريقة عمل البيتزا، أكلة سريعة ولذيذة يوم الإجازة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من أشهر الأطباق الإيطالية التي غزت جميع المطابخ حول العالم، وتتميز بإمكانية تنويع الحشوات لتناسب جميع الأذواق.

وطريقة عمل البيتزا، في المنزل ليست صعبة، بل تمنح ربة المنزل فرصة لاختيار مكونات طازجة وصحية، مع نكهة رائعة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

مكونات عجينة البيتزا

تكفي لعمل 2 بيتزا متوسطة الحجم

3 أكواب دقيق أبيض منخول

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب ماء دافئ قد تحتاجين قليلا أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق

لصلصة البيتزا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

كوب من عصير الطماطم أو الطماطم المبشورة

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

نصف ملعقة صغيرة ريحان مجفف

رشة ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة سكر لتوازن الحموضة

الحشو

البيبروني، شرائح سلامي أو بيبروني مع الجبن

الخضار، فلفل ألوان، زيتون أسود، مشروم، ذرة

الدجاج، دجاج مشوي أو مسلوق مع توابل البيتزا.

الجمبري والمأكولات البحرية، مع الثوم والريحان.

طريقة عمل البيتزا

طريقة عمل البيتزا:-

في وعاء كبير، اخلطي الخميرة مع السكر والماء الدافئ، واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل وتظهر فقاعات.

أضيفي الدقيق والملح والزيت، وابدئي بالعجن حتى تتكون عجينة متماسكة.

اعجني لمدة 8–10 دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة.

غطي الوعاء بفوطة نظيفة، واتركي العجينة ترتاح وتتخمر ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

ولعمل الصلصة، سخني الزيت في مقلاة، أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه لثواني.

أضيفي عصير الطماطم وجميع التوابل والسكر.

اتركي الصلصة على نار هادئة 10–15 دقيقة حتى تتكثف، ثم اتركيها تبرد قبل استخدامها.

سخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية أو أعلى درجة ممكنة في فرنك.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تحصلين على الشكل الدائري أو المستطيل حسب الرغبة.

انقلي العجينة إلى صينية خبز مدهونة بالزيت أو مفروشة بورق الزبدة.

وزعي صلصة البيتزا على السطح بالتساوي.

أضيفي طبقة من الجبن موتزاريلا أو خليط جبن، ثم الحشوات، ثم القليل من الجبن فوقها.

أدخلي البيتزا الفرن لمدة 12–15 دقيقة أو حتى تتحمر الأطراف وتذوب الجبنة.

قدميها ساخنة مع صوص الكاتشب أو الثوم.

لضمان جودة العجين استخدمي ماء دافئ وليس ساخن لتفعيل الخميرة.

لا تكثري من الصلصة حتى لا تصبح العجينة طرية.

يمكنك خبز البيتزا على حجر بيتزا للحصول على قرمشة أفضل.

جربي إضافة رشة زيت زيتون أو زعتر على الوجه قبل التقديم لمذاق مميز.

جربي بيتزا الحافة المحشوة بالجبن، لفي أطراف العجينة على أصابع جبنة الموتزاريلا قبل الخبز.

استخدمي صلصة بيضاء بدل الحمراء لبعض الوصفات مثل بيتزا الدجاج والمشروم.

اصنعي بيتزا ميني للأطفال بأحجام صغيرة وتشكيلات مرحة.

