طريقة عمل ميني بيتزا، أكلة شهية للبيت والمدرسة

طريقة عمل ميني بيتزا في البيت، من الوصفات المحببة للكبار والصغار، فهي وجبة خفيفة تصلح للعشاء أو كوجبة مدرسية للأطفال أو حتى لتقديمها في العزومات والحفلات.





طريقة عمل ميني بيتزا، تمتاز بسهولة تحضيرها وإمكانية تنويع الحشوات حسب الرغبة، مما يجعلها من أكثر الأكلات المرنة في المطبخ.



في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.



أولًا: مكونات عمل ميني بيتزا

لتحضير عجينة الميني بيتزا الناعمة والهشة، نحتاج إلى:

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

كوب ماء دافئ (يُضاف تدريجيًا حسب حاجة العجين).

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة (اختياري لإضافة نكهة غنية).

طريقة ميني بيتزا

طريقة تحضير ميني بيتزا:

في وعاء كبير، نخلط الخميرة والسكر مع نصف كوب ماء دافئ ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل وتظهر الفقاعات على السطح.

نضيف الدقيق، الحليب البودرة، والملح، ثم الزيت.

نبدأ بالعجن تدريجيًا بإضافة الماء حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

نغطي العجينة بقطعة قماش مبللة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها.

ثانيًا: تحضير صلصة البيتزا

الصلصة هي سر المذاق اللذيذ للميني بيتزا، ويمكن إعدادها بسهولة في المنزل:

ملعقة كبيرة من الزيت.

فص ثوم مفروم.

كوب من عصير الطماطم أو الطماطم المبشورة.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

رشة من الزعتر الجاف والريحان.

رشة سكر صغيرة لتعديل الحموضة.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

الطريقة:

في مقلاة على النار، نسخن الزيت ونضيف الثوم حتى يصفر قليلًا، ثم نضع عصير الطماطم ومعجون الطماطم، والبهارات. نترك الخليط على نار هادئة حتى يتكاثف قوامه ثم نرفعه من النار ليبرد قبل الاستخدام.

ثالثًا: الحشوة

الحشوة يمكن أن تكون حسب الرغبة، ومن أشهرها:

بيتزا الخضار: فلفل ألوان، زيتون، بصل، طماطم، ذرة.

بيتزا الدجاج: صدور دجاج مشوية ومقطعة مكعبات صغيرة مع شرائح فلفل وزيتون.

بيتزا السلامي أو السجق: شرائح رفيعة من السلامي أو السجق مع جبن الموزاريلا.

كما يمكن استخدام أي بقايا من الطعام مثل اللحم المفروم المطبوخ أو التونة.

رابعًا: تشكيل الميني بيتزا

بعد أن تختمر العجينة، نقسمها إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

نفرد كل كرة على شكل دائرة صغيرة بسمك نصف سنتيمتر تقريبًا.

نرص الدوائر في صينية مدهونة بالزيت أو مفروشة بورق الزبدة.

نضع ملعقة صغيرة من صلصة البيتزا على كل دائرة، ثم نوزع الحشوة المختارة.

نرش الجبن المبشور فوق الوجه، سواء موزاريلا أو شيدر أو خليط بينهما.

خامسًا: الخبز والتقديم

نسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.

ندخل الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تتحمر الأطراف ويذوب الجبن.

لمن يرغب في لون ذهبي جميل على الوجه، يمكن تشغيل الشواية لدقيقتين في النهاية.

تُقدم الميني بيتزا ساخنة إلى جانب عصير بارد أو بطاطس مقلية، كما يمكن حفظها في الفريزر بعد الخبز وإعادة تسخينها لاحقًا في الفرن أو الميكروويف، فتظل محتفظة بطراوتها وطعمها اللذيذ.

ميني بيتزا

نصائح لنجاح الميني بيتزا

لا تفرطي في كمية الصلصة حتى لا تصبح العجينة طرية.

يمكن استخدام دقيق القمح الكامل لمذاق صحي أكثر.

لو رغبتِ في تحضيرها بسرعة، يمكن استخدام العيش السوري أو التوست بدل العجين.

يُفضَّل خبزها على الرف الأوسط من الفرن لتسوية متوازنة.



بهذه الخطوات السهلة، يمكنك إعداد ميني بيتزا لذيذة ومضمونة النتيجة تناسب جميع الأذواق والمناسبات، وتمنح سفرتك لمسة من البهجة والإبداع، خاصة مع مشاركة أطفالك في تحضيرها وتزيينها بشكل ممتع وجذاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.