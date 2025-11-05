الأربعاء 05 نوفمبر 2025
يخنة البامية بالطماطم والثوم، وصفة مصرية أصيلة

يخنة البامية، فيتو
يخنة البامية، فيتو

تُعد يخنة البامية بالطماطم والثوم واحدة من أشهر وألذ الأكلات المصرية التي تربت عليها أجيال متعددة داخل البيوت. 

هي أكلة تجمع بين البساطة والطعم الغني والفوائد الصحية، وتُقدم عادة مع الأرز الأبيض بالشعرية أو الخبز البلدي، وتكون جزءًا أصيلًا من مائدة الغداء في كثير من البيوت المصرية. 
 

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، طبق مصري بطعم دفء العيلة

طريقة عمل محشي الكوسة باللحمة المفرومة


تمتاز هذه الوجبة بطعمها الشهي ورائحتها الشهية التي تملأ البيت وتجذب الجميع حول المائدة قبل أن تستوي.

البامية من الخضروات الصيفية المشهورة في مصر والوطن العربي، ولكنها موجودة طوال العام بفضل توافرها مجمدة.

 تعتمد الوصفة على أساس بسيط من البامية الطازجة أو المجمدة المطهية بصوص الطماطم الطازجة والثوم والكزبرة، مع إضافة عصير الليمون الذي يعزز نكهتها ويمنحها هذا المذاق الذي لا يُقاوَم.



المكونات الأساسية لعمل يخنة البامية بالطماطم والثوم


 نصف كيلو بامية طازجة أو مجمدة
نصف كيلو لحم مسلوق أو مقطع — ويمكن استبداله بالدجاج أو تقديم البامية صيامية بدون لحم
بصلة كبيرة مفرومة
4–5 فصوص ثوم مفروم
3 حبات طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم طازج
ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة كبيرة سمن أو زيت
كوب شوربة لحم أو ماء ساخن
ملح وفلفل أسود
عصير نصف ليمونة

 

يخنة البامية بالطماطم
يخنة البامية بالطماطم، فيتو

طريقة التحضير خطوة بخطوة


تحمير البصل
يُسخن السمن أو الزيت في قدر مناسب، ثم يضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا. هذه الخطوة مهمة لأنها تؤسس لنكهة غنية في الطبخة.


إضافة اللحم
إذا كنا سنستخدم اللحم، نضع القطع المسلوقة ونقلبها مع البصل لتتشرب الطعم، ويمكن إضافة رشة فلفل أسود لتعزيز النكهة.


تحضير الطماطم
تُضاف الطماطم المبشورة أو عصير الطماطم إلى القدر، ويُترك الخليط ليغلي حتى تتسبك الصلصة جيدًا وتصبح سميكة نوعًا ما.


إضافة البامية
تُضاف البامية وتُقلب مع الصلصة وتُترك لبضع دقائق حتى تتشرب النكهات. في حالة استخدام البامية الطازجة، يُفضل تشويحها سريعًا في طاسة منفصلة قبل إضافتها لضمان نضج أفضل ونكهة ألذ.


البهارات والسلق
يُضاف قليل من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة، ثم يُسكب كوب من الشوربة أو الماء الساخن، وتُترك اليخنة على نار هادئة حتى تنضج البامية تمامًا وتصبح طريّة.


اللمسة الأخيرة – التقلية
في مقلاة صغيرة، يُشوّح الثوم في قليل من السمن حتى يشقر لونه، ثم تُضاف الكزبرة الخضراء ويُقلّب الخليط لثوانٍ. بعد ذلك يُسكب الخليط على البامية وتُقلب بهدوء. هذه الخطوة هي سر نكهة البامية المصرية الأصيلة.


إضافة الليمون
قبل إطفاء النار مباشرة يُضاف عصير الليمونة لإضفاء لمسة حمضية توازن الطعم وتعزز نكهة الخضار.

 

تقديم اليخنة
تُقدم البامية ساخنة مع الأرز الأبيض بالشعرية أو مع الخبز البلدي الطازج، ويُفضل أن ترافقها سلطة خضراء أو بصل أخضر لمذاق مكتمل. وتُعتبر هذه الوجبة مثالية أيضًا مع طبق ملوخية أو شوربة لسان عصفور في الولائم المصرية التقليدية.

 

فوائد البامية الصحية
البامية ليست مجرد أكلة شهية، بل هي مصدر غني بالألياف الطبيعية التي تساعد على تحسين الهضم، كما أنها تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين C وK، ومعادن كالبوتاسيوم والكالسيوم. كما تُسهم في تعزيز مناعة الجسم ودعم صحة الجلد والشعر.

يخنة البامية بالطماطم والثوم ليست مجرد وصفة عادية؛ بل هي جزء من تراث المطبخ المصري، تحمل معها دفء البيت وذكريات الغداء العائلي. بطعمها البسيط واللذيذ وفوائدها العديدة، ستظل هذه الوجبة من الأطباق المفضلة التي لا غنى عنها في أي بيت مصري.
جربيها وقدمي لعائلتك طبقًا مليئًا بالمحبة والأصالة والطعم الرائع!

الجريدة الرسمية