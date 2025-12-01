طريقة عمل البامية ويكا في خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل البامية ويكا، البامية الويكا من الأكلات الشعبية الشهيرة في صعيد مصر، وهي طبق بسيط في مكوناته لكنه غني في نكهته وله طعم مميز لا يشبه أي وصفة أخرى للبامية.

وطريقة عمل البامية ويكا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز هذه الأكلة بقوامها المتماسك وطريقتها الخاصة في الطهي التي تعتمد على فرم البامية وتقديمها في شكل أقرب للشوربة الثقيلة أو المهلبية الخفيفة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البامية ويكا.

مكونات عمل البامية ويكا:-

نصف كيلو بامية طازجة ويفضل الصغيرة

4 أكواب مرق لحم أو دجاج

6 فصوص ثوم مفروم ناعم

1 ملعقة كبيرة كسبرة جافة مطحونة

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زبدة

ملح حسب الحاجة

رشة فلفل أسود

عصير ليمونة اختياري لكنه يعطي نكهة مميزة

للتقديم

أرز أبيض بالشعرية

عيش بلدي أو عيش صعيدي محمر

طريقة عمل البامية ويكا

طريقة عمل البامية ويكا:-

اغسلي البامية جيدا ثم انزعي الرأس.

لعمل ويكا بالطريقة الأصلية، تفرم البامية باستخدام السكينة فرم يدوي على "مفرمة الخضرة".

يمكنك فرمها في محضر الطعام لكن الفرم اليدوي يعطي قوام أفضل.

في إناء واسع سخني المرق حتى يبدأ في الغليان.

أضيفي البامية المفرومة إلى المرق وقلبي برفق.

اتركي البامية تغلي على نار هادئة من 20 إلى 25 دقيقة.

لا تستخدمي المضرب حتى لا يصبح القوام خفيف أكثر من اللازم.

يجب أن تظل متماسكة وليست سائلة جدا.

في طاسة صغيرة، ضعي السمن على نار هادئة.

أضيفي الثوم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيّ خفيف.

أضيفي الكسبرة الجافة وقلبي لمدة دقيقة.

اسكبي خليط التقلية بالكامل على البامية واتركي الخليط يغلي 5 دقائق أخرى.

ضعي رشة فلفل أسود، وأضيفي الليمون إذا رغبتى.

ارفعيها من على النار وقدميها ساخنة.

لنجاح البامية ويكا، استخدام بامية صغيرة وطازجة لأن البامية الكبيرة تعطي قوام ليفي غير محبب.

الفرم اليدوي أفضل لأنه يحافظ على القوام الأصلي.

الكسبرة والثوم هما سر النكهة الحقيقية.

يجب ألا تتركي البامية تغلي كثيرا حتى لا تفقد "قوام الويكا" المميز.

الأفضل تقديمها مباشرة بعد تحضيرها لأنها تفقد جزء من قوامها إذا تركت فترة طويلة.

