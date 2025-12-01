طريقة عمل الكفتة بالبرغل، وصفة لذيذة وسهلة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل الكفتة بالبرغل، الكفتة بالبرغل من الأطباق الشرقية الأصيلة التي تشتهر بها بلاد الشام ومصر، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية.

ويعتمد هذا الطبق على اللحم المفروم المخلوط بالبرغل والتوابل، مما يعطيه قوام رائع وطعم غني، ويجعله خيار مثالي للعزائم والوجبات اليومية.

وطريقة عمل الكفتة بالبرغل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكفتة بالبرغل.

مكونات عمل الكفتة بالبرغل:-

نصف كيلو لحم مفروم يفضل به قليل من الدهن لسهولة التشكيل

نصف كوب برغل ناعم مغسول ومنقوع لمدة 15 دقيقة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات كفتة

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة ورشة بابريكا اختياري

ملعقة صغيرة زيت للتشكيل

مكونات صينية الطاجن اختياري

شرائح طماطم وبصل وفلفل

ملعقة سمن أو زيت

نصف كوب صلصة طماطم

طريقة عمل الكفتة بالبرغل

اغسلي البرغل جيدا، وانقعيه في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

صفيه جيدا واضغطي عليه للتخلص من الماء الزائد.

في بولة كبيرة ضعي اللحم المفروم والبصل والثوم.

أضيفي البرغل المنقوع والبقدونس.

ضعي جميع التوابل واخلطي جيدا باستخدام اليد، حتى تصبح عجينة متجانسة.

استمري في العجن لمدة 5 دقائق على الأقل لضمان تماسك الكفتة.

ادهني يديك بقليل من الزيت.

شكلي الكفتة أصابع أو كرات حسب الرغبة.

يمكنك وضعها على أسياخ خشبية أو صينية فرن عادية.

سخني الفرن على درجة 200.

رصي أصابع الكفتة في صينية مدهونة قليلا.

ادخليها الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة مع التقليب مرة واحدة.

للحصول على سطح محمر اشعلي الشواية لمدة 5 دقائق قبل إخراجها.

أو سخني الجريل وادهنيه بقليل من الزيت.

ضعي أصابع الكفتة وقلبيها حتى تنضج وتتحمر من جميع الجهات.

ويمكن تسوية الكفتة في صينية طاجن، وهذه الطريقة تعطيك طعم غني وطرى، رصي شرائح الطماطم والبصل والفلفل في صينية.

ضعي فوقها أصابع الكفتة.

اخلطي نصف كوب ماء مع ملعقة صلصة وملح وفلفل واسكبيها في الصينية.

أضيفي ملعقة سمن على الوجه.

ادخليها الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة.

لنجاح الكفتة بالبرغل، لا تضيفي ماء زائد للبرغل حتى لا تفك الكفتة أثناء التسوية.

كلما عجنتي الخليط أكثر، كانت الكفتة متماسكة.

استخدام لحم به نسبة دهن بسيطة (20%) يعطي طراوة ونكهة.

يمكنك فرم مكونات الكفتة في الكبة مرة أخرى للحصول على قوام ناعم جدا.

لا تكثري من البصل حتى لا تطلق الكفتة سوائل كثيرة.

