طريقة عمل القلقاس بالصلصة بمذاق مميز ومختلف

طريقة عمل القلقاس بالصلصة، القلقاس بالصلصة من الأكلات الشعبية المحببة في مصر وخاصة في فصل الشتاء، حيث يمنح الجسم الدفء والطاقة، كما أنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والمناعة.

وطريقة عمل القلقاس بالصلصة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز هذه الوصفة بطعمها المتوازن بين نكهة التقلية ورائحة الكزبرة والثوم، مع صلصة الطماطم الغنية التي تتشربها قطع القلقاس، وهى مختلفة عن الطريقة المعتادة لعمل القلقاس.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل القلقاس بالصلصة.

مكونات عمل القلقاس بالصلصة:

1 كيلو قلقاس مقشر ومقطع مكعبات متوسطة

عصير ليمونة لمنع تغير اللون وإزالة اللزوجة

4 أكواب ماء أو شوربة دجاج أو لحم

مكونات الصلصة

1 بصلة مفرومة ناعم

3 إلى 4 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت

3 أكواب عصير طماطم طازج أو علبة صلصة جاهزة

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة سكر اختيارية لتعديل حموضة الطماطم

مرقة أو ماء حسب الحاجة

مكونات التقلية

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملاعق كبيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة سمنة أو زيت

طريقة عمل القلقاس بالصلصة

اغسلي مكعبات القلقاس جيدا تحت ماء بارد متدفق.

انقعيه لدقيقة قصيرة مع عصير الليمون لإزالة أي لزوجة ونكهة قوية غير مرغوبة.

صفيه جيدا واتركيه جانبا.

يفضل عدم الإكثار من التقليب أثناء الطهي حتى لا يتكسر القلقاس.

في قدر مناسب، سخني السمنة أو الزيت.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي فاتح.

أضيفي الثوم وقلبيه حتى تظهر رائحته.

اسكبي عصير الطماطم أو الصلصة وقلبي جيدا.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة.

اتركي الصلصة تغلي على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك.

أضيفي مكعبات القلقاس إلى الصلصة المتسبكة.

غطي المكونات بالشوربة أو الماء الساخن.

اتركي القلقاس على نار هادئة لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى ينضج ويصبح طري دون أن يتفتت.

في مقلاة صغيرة، ضعي السمنة أو الزيت.

أضيفي الثوم المهروس وقلبيه حتى يصفر لونه.

أضيفي الكزبرة الجافة مباشرة على الثوم.

عندما تفوح الرائحة ويصبح لونها ذهبي، اسكبي التقلية فورا على القلقاس وهو يغلي.

هذه الخطوة هي سر نكهة القلقاس المميزة.

اتركي القلقاس يغلي بعد إضافة التقلية لمدة 5 دقائق فقط.

تذوقي المرقة واضبطي الملح والتوابل حسب الرغبة.

ارفعيه من على النار واتركيه يرتاح نصف دقيقة قبل التقديم.

لنجاح القلقاس بالصلصة، استخدام شوربة دجاج أو لحم يجعل الطعم أغنى وأكثر تميز.

عدم الإفراط في التقليب أثناء الطهي حتى لا يتفتت القلقاس.

التقلية يجب أن تكون طازجة وتُضاف في آخر خطوة لتعزيز النكهة.

يفضل اختيار قلقاس طازج بلون أبيض ومكعبات متماسكة.

إضافة رشة سكر مع الصلصة يوازن الحموضة ويعطي نكهة لذيذة.

