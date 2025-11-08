طريقة عمل يخنة الكرنب بالحمص، وجبة مشبعة ومليئة بالألياف

18 حجم الخط

طريقة عمل يخنة الكرنب بالحمص من الأطباق الدافئة والمغذية التي تجمع بين الطعم الرائع والفوائد الصحية الكثيرة، فهي وجبة متكاملة غنية بالألياف والبروتين النباتي، وتناسب النباتيين ومن يبحثون عن وجبات صحية تشبع دون أن تثقل المعدة.





تعتمد هذه الوجبة في أساسها على مكونات بسيطة ومتوافرة في كل مطبخ، مثل الكرنب (الملفوف) والحمص والطماطم والبصل والتوابل الطبيعية، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وصحيًا في الوقت نفسه.



المكونات الأساسية لعمل يخنة الكرنب بالحمص



نصف رأس من الكرنب المفروم قطعًا متوسطة

كوب من الحمص المسلوق،

بصلة كبيرة مفرومة،

فصّان من الثوم المفروم

حبتان من الطماطم المفرومة أو المبشورة

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

ملعقتان من زيت الزيتون

يمكن إضافة توابل مثل الكمون والكركم والبابريكا والملح والفلفل الأسود

رشة من الشطة حسب الرغبة

يمكن تعزيز النكهة بعصير ليمون في النهاية.

يخنة الكرنب بالحمص

طريقة تحضير يخنة الكرنب بالحمص



يُسخن زيت الزيتون في قدر متوسط على نار متوسطة، ويُضاف البصل المفروم حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

يُضاف الثوم ويُقلب قليلًا ليطلق رائحته الشهية، ثم يُضاف معجون الطماطم والطماطم المفرومة وتُترك المكونات حتى تتسبك جيدًا وتكوّن صلصة سميكة.

في هذه المرحلة، يُضاف الكرنب المفروم ويُقلّب مع الصلصة حتى يلين قليلًا،

يُضاف الحمص المسلوق وكوب إلى كوب ونصف من الماء أو مرق الخضار.

تُتبل المكونات بالكمون والكركم والبابريكا والملح والفلفل، وتُترك على نار هادئة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تتجانس النكهات ويصبح الكرنب طريًا والمرق سميك القوام.

يمكن تزيين الطبق قبل التقديم برشة من البقدونس المفروم أو قطرات من عصير الليمون لإضافة لمسة من الانتعاش.

الفوائد الغذائية



تعتبر يخنة الكرنب بالحمص وجبة غنية بالألياف، إذ يوفر الكرنب أليافًا تساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط الأمعاء، بينما يحتوي الحمص على ألياف قابلة للذوبان تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

كما يعد الحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي الذي يعزز الإحساس بالشبع لفترة طويلة، مما يجعل هذا الطبق مثاليًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لتقليل الوزن أو للحفاظ على توازن صحي للجسم.

الكرنب أيضًا غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتحافظ على صحة البشرة، في حين يحتوي الحمص على الحديد والمغنيسيوم والفولات، وهي عناصر ضرورية للطاقة وصحة الجهاز العصبي.

لماذا يُنصح بها كوجبة شتوية؟



يتميز هذا الطبق بطابعه الدافئ والمريح، وهو مناسب تمامًا لأيام البرد، حيث يمنح الجسم إحساسًا بالامتلاء والطاقة دون دهون زائدة. كما أن توابلها — خاصة الكركم والكمون — تساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفئة الجسم بشكل طبيعي.

يمكن تناولها بمفردها كوجبة رئيسية، أو إلى جانب الأرز البني أو الخبز البلدي للحصول على وجبة متكاملة من حيث القيم الغذائية والطاقة.

تنويعات على الوصفة



يمكن تعديل الوصفة بسهولة حسب الذوق، فمثلًا يمكن إضافة مكعبات من البطاطس أو الجزر لزيادة القوام والقيمة الغذائية، أو استخدام الحمص المعلب لتوفير الوقت.

كما يمكن تحويلها إلى يخنة نباتية صافية باستبدال مرق الخضار بدلًا من مرق اللحم، أو إضافة القليل من الزيت الحار في النهاية لمحبي النكهات القوية.

في النهاية، تُعد يخنة الكرنب بالحمص مثالًا رائعًا على الأكل الصحي البسيط الذي يجمع بين الطعم المميز والفائدة الكبيرة.

فهي وجبة تشعر بالشبع وتدعم صحة الجهاز الهضمي، وتمنح الجسم دفئًا وطاقة في أيام الشتاء، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من يهتم بتناول طعام مغذي ومتوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.