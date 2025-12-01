الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: فيفا يحدد موعد إعلان جدول مباريات كأس العالم 2026.. 28 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر.. حرس الحدود يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر

كأس العالم، فيتو
كأس العالم، فيتو
18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فيفا يحدد موعد إعلان جدول مباريات كأس العالم 2026

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدول مباريات كأس العالم 2026 في بث عالمي مباشر من واشنطن، يوم السبت المقبل، بعد نحو 24 ساعة من سحب القرعة.

28 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم ٣ ديسمبر الجاري.

حرس الحدود يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر ويضرب موعدا مع سموحة

تاهل فريق حرس الحدود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3ـ1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

الأهلي يعلن إصابة أشرف بن شرقي بمزق في العضلة الخلفية

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بمزق في العضلة ‏الخلفية. 

بعد أزمته الأخيرة، جون إدوارد يصر على رحيل محمد عواد في يناير

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، مٌصّر على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الكويت (صور)

اختتم منتخب مصر، المشارك في كأس العرب تدريباته اليوم بملعب القلعة استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت على إستاد لوسيل غدًا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من البطولة، والتى انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

فلسطين تخطف فوزا قاتلا أمام قطر بـ"نيران صديقة" في افتتاح كأس العرب

حقق منتخب فلسطين فوزا قاتلا على منتخب قطر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البيت، في إفتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

انتهت مباراة تونس أمام سوريا بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي أرضية ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر الجاري.

برشلونة يتحرك لضم جوهرة الأهلي ومنتخب مصر

وجه نادي برشلونة أنظاره إلى حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي الشباب، خلال الموسم الحالي.

وكتب أشرف بن عياد، مراسل صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على حسابه بشبكة "فيس بوك" اليوم: "برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

استقر الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان على التشكيلة الأساسية، التي يعتزم الدفع بها أمام منتخب الكويت، في اللقاء الذي يجمعهما غدًا على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025 بقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم 2026 فيفا منتخب مصر أمم إفريقيا حرس الحدود الاسماعيلي الأهلي اشرف بن شرقي جون إدوارد محمد عواد كأس العرب

مواد متعلقة

وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر ليلة مباراة الكويت: ننتظر وجودكم في النهائي

طلائع الجيش يفوز على السكة الحديد بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر

مناقشات فنية داخل الأهلي لحسم مصير حمزة عبد الكريم من الانتقال لبرشلونة

الزمالك يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

تفاصيل طرح شقق مدينتي ضمن مبادرة بيتك في مصر

تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads