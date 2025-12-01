أخبار الرياضة اليوم: فيفا يحدد موعد إعلان جدول مباريات كأس العالم 2026.. 28 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر.. حرس الحدود يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدول مباريات كأس العالم 2026 في بث عالمي مباشر من واشنطن، يوم السبت المقبل، بعد نحو 24 ساعة من سحب القرعة.

أعلن الجهاز الفني ل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم ٣ ديسمبر الجاري.

تاهل فريق حرس الحدود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3ـ1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجراها أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بمزق في العضلة ‏الخلفية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، مٌصّر على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

اختتم منتخب مصر، المشارك في كأس العرب تدريباته اليوم بملعب القلعة استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت على إستاد لوسيل غدًا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من البطولة، والتى انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

حقق منتخب فلسطين فوزا قاتلا على منتخب قطر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البيت، في إفتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

انتهت مباراة تونس أمام سوريا بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي أرضية ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر الجاري.

وجه نادي برشلونة أنظاره إلى حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي الشباب، خلال الموسم الحالي.

وكتب أشرف بن عياد، مراسل صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على حسابه بشبكة "فيس بوك" اليوم: "برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".

استقر الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان على التشكيلة الأساسية، التي يعتزم الدفع بها أمام منتخب الكويت، في اللقاء الذي يجمعهما غدًا على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025 بقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.