فلسطين تخطف فوزا قاتلا أمام قطر بـ"نيران صديقة" في افتتاح كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، حقق منتخب فلسطين فوزا قاتلا على منتخب قطر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البيت، في إفتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

هدف فلسطين سجله مدافع قطر سلطان البريك بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع 90+5

بهذه النتيجة خطف منتخب فلسطين ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على أصحاب الأرض بهدف قاتل ليتشارك الصدارة مع منتخب سوريا بثلاث نقاط لكل منهما.

أعلن الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب قطر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب فلسطين في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب.

تشكيل منتخب قطر أمام فلسطين

دخل منتخب قطر مباراته أمام فلسطين بتشكيل يضم كل من:

تشكيل قطر أمام فلسطين، فيتو

تشكيل منتخب فلسطين في مواجهة قطر

في المقابل، دخل منتخب فلسطين مباراته أمام قطر بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب فلسطين، فيتو

ويتواجد منتخبا قطر وفلسطين في المجموعة الأولى مع منتخبي تونس وسوريا، وتقام بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من الأول من ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه بمشاركة 16 منتخبًا.

إجمالي جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب 2025 والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل أن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.

ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.

كذلك هناك جائزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لتصل إلى 1.07 مليون دولار، والتي كانت من قبل تصل إلى 750 ألف دولار فقط.

جائزة المشاركة في البطولة

يحصل كل منتخب يشارك فقط في البطولة على مبلغ 715 ألف دولار، أي بزيادة 215 ألف دولار عن النسخة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.