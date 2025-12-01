حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

18 حجم الخط

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان على التشكيلة الأساسية، التي يعتزم الدفع بها أمام منتخب الكويت، في اللقاء الذي يجمعهما غدًا على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025 بقطر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب

وبات من المؤكد أن يدخل منتخب مصر مباراته غدًا أمام الكويت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: كريم فؤاد - رجب نبيل - محمود حمدي الونش - أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد النني

الهجوم: إسلام عيسى - محمد شريف (مروان حمدي) - مصطفى سعد ميسي

حلمي طولان، فيتو

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة الكويت

اختتم منتخب مصر، المشارك في كأس العرب تدريباته اليوم بملعب القلعة استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت على استاد لوسيل غدًا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من البطولة، والتي انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

مران خفيف لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة الكويت

وجاء المران خفيفًا بمشاركة جميع اللاعبين، بعد اكتمال الصفوف، بانضمام كل العناصر، التي شاركت مؤخرًا مع أنديتها في البطولات الأفريقية، وشهد جدية وحماسًا ورغبة من الجميع في اللحاق بالتشكيلة الأساسية.

طولان يضع اللمسات النهائية لخطة مواجهة الكويت

وحرص حلمي طولان، المدير الفني، على وضع اللمسات النهائية ومراجعة التعليمات الأخيرة قبل مواجهة غدٍ، مطالبًا لاعبيه بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المصرية.

طاقم حكام مباراة مصر والكويت

ويدير مباراة مصر والكويت، طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: جان إيريك إنجان، مساعدًا أول، وإيزاك باشيفيكين، مساعدًا ثانيًا، وإسماعيل الفاتح، حكمًا رابعًا والهولندي دينيس هيجلر، حكمًا لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

