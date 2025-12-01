الإثنين 01 ديسمبر 2025
رياضة

فيفا يحدد موعد إعلان جدول مباريات كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
18 حجم الخط

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدول مباريات كأس العالم 2026 في بث عالمي مباشر من واشنطن، يوم السبت المقبل، بعد نحو 24 ساعة من سحب القرعة.

 

موعد إعلان جدول مباريات كأس العالم 2026

وقال "فيفا" في بيان، إن البث الذي يبدأ في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤكد أماكن ومواعيد انطلاق 104 مباريات ضمن البطولة الموسعة التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيقود جياني إنفانتينو رئيس الفيفا العرض التقديمي إلى جانب لاعبين سابقين.

ومن المتوقع حضور ممثلين عن 42 منتخبًا تأهلت بالفعل للبطولة وكذلك المنتخبات المتنافسة في الملحق.

 

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 

لكن إيران أعلنت أنها ستقاطع قرعة يوم الجمعة المقبل المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، ولم يرد الفيفا على ذلك.

وأشار "فيفا" إلى أنه تم تحديد موعد ومقر إقامة المباريات بعد إجراء القرعة يهدف إلى خلق ظروف مثالية للاعبين والمشجعين.

وستتأكد النسخة النهائية من الجدول في مارس المقبل، بمجرد شغل المقاعد الستة المتبقية في التصفيات.

16 مدينة تستضيف مباريات كأس العالم 2026

وتستضيف 16 مدينة في ثلاث دول بطولة كأس العالم 2026، وهي الأولى التي تشهد مشاركة 48 فريقًا و104 مباريات، حيث بيعت بالفعل ما يقرب من مليوني تذكرة للبطولة.

