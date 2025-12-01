وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر ليلة مباراة الكويت: ننتظر وجودكم في النهائي

18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة تحفيزية مع لاعبى منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان قبل انطلاق مشواره في البطولة بمواجهة الكويت غدا الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والمهندس حسن فريد رئيس بعثة المنتخب بقطر والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

ننتظر حضور نهائي البطولة معكم

وأكد وزير الشباب والرياضة للاعبين أن الجميع يساند منتخب مصر ويقدم لهم كل الدعم ومنتظرين حضور المباراة النهائية معكم وأنكم قادرون علي الوصول للنهائي وعلى قدر المسؤولية للمنافسة علي اللقب.

وشدد الوزير أن المهندس هاني أبوريدة يقوم بدور كبير من أجل تطوير الكرة المصرية، وأن هناك برامج وخطط جاهزة أعدها مجلس إدارة الاتحاد ستجني ثمارها على المدى المنظور.

كل من يرتدي قميص منتخب مصر فهو قادر على النجاح

وزير الرياضة أكد للاعبين أن ثقته وثقة الشعب المصري فيهم كبيرة، وأن أى لاعب يرتدي قميص منتخب مصر فهو قادر على تمثيل مصر بالشكل اللائق وأنه على قدر المسئولية، ويعلم قيمة تمثيل مصر في هذه المحافل الدولية

من جهته وجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه اللامحدود للفريق وحرصه على الحضور إلى الدوحة لدعم ومساندة الفريق في مباراة الغد أمام الكويت

الوزير يشارك في إحتفالية كريم العراقي بعيد ميلاده

وحرص وزير الشباب والرياضة في لمسة طيبة منه على حضور الحفل الصغير الذي أعده الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر للاعب الفريق كريم العراقي بمناسبة عيد ميلاده، وسط أجواء من الألفة والترابط بين جميع أعضاء البعثة المصرية ما ترك حالة من التفاؤل قبل مباراة الغد أمام الكويت في مستهل شوار الفريق بكأس العرب

