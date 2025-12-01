الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر ليلة مباراة الكويت: ننتظر وجودكم في النهائي

وزير الرياضة مع لاعبي
وزير الرياضة مع لاعبي منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة تحفيزية مع لاعبى منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان قبل انطلاق مشواره في البطولة بمواجهة الكويت غدا الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والمهندس حسن فريد رئيس بعثة المنتخب بقطر والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

 

ننتظر حضور نهائي البطولة معكم

وأكد وزير الشباب والرياضة للاعبين أن الجميع يساند منتخب مصر ويقدم لهم كل الدعم ومنتظرين حضور المباراة النهائية معكم وأنكم قادرون علي الوصول للنهائي وعلى قدر المسؤولية للمنافسة علي اللقب.

وشدد الوزير أن المهندس هاني أبوريدة يقوم بدور كبير من أجل تطوير الكرة المصرية، وأن هناك برامج وخطط جاهزة أعدها مجلس إدارة الاتحاد ستجني ثمارها على المدى المنظور.

كل من يرتدي قميص منتخب مصر فهو قادر على النجاح

وزير الرياضة أكد للاعبين أن ثقته وثقة الشعب المصري فيهم كبيرة، وأن أى لاعب يرتدي قميص منتخب مصر فهو قادر على تمثيل مصر بالشكل اللائق وأنه على قدر المسئولية، ويعلم قيمة تمثيل مصر في هذه المحافل الدولية 

من جهته وجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه اللامحدود للفريق وحرصه على الحضور إلى الدوحة لدعم ومساندة الفريق في مباراة الغد أمام الكويت 

الوزير يشارك في إحتفالية كريم العراقي بعيد ميلاده

وحرص وزير الشباب والرياضة في لمسة طيبة منه على حضور الحفل الصغير الذي أعده الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر للاعب الفريق كريم العراقي بمناسبة عيد ميلاده، وسط أجواء من الألفة والترابط بين جميع أعضاء البعثة المصرية ما ترك حالة من التفاؤل قبل مباراة الغد أمام الكويت في مستهل شوار الفريق بكأس العرب 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حلمي طولان هاني ابوريده حسن فريد أحمد حسن كريم العراقى الكويت

مواد متعلقة

حسن فريد لجماهير مصر: منتخبنا قادر على إسعادكم في كأس العرب

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الكويت (صور)

حصاد مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.. 9 انتصارات في 21 مباراة.. وحسام حسن يتصدر قائمة الهدافين

حلمي طولان: سنقدم مستوى جيد ببطولة كأس العرب (فيديو)

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

نقيب الصحفيين يعلن موعد حفل جوائز مسابقة الصحافة المصرية

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

الأرصاد: نوة قاسم تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads