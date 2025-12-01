بعد أزمته الأخيرة، جون إدوارد يصر على رحيل محمد عواد في يناير

18 حجم الخط

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، مٌصّر على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

جون إدوارد يصر على رحيل محمد عواد في يناير

وأكد المصدر أن بعد أزمة محمد عواد الأخيرة ودخوله في مشادة كلامية مع جون إدوارد والجهاز الفني بسبب عدم البدء به أساسيا في مباراة كايزر تشيفز الماضية، اتخذ جون إدوارد قرارا ببيعه في الشتاء المقبل والاستفادة منه ماديا.

جون إدوارد

وأشار المصدر إن جون إدوارد يرى أن وجود محمد صبحي ومهدي سليمان ومن خلفهم محمود الشناوي سيكون كافيا لهذا المركز اذ تم بيع عواد في الشتاء.

الزمالك يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

