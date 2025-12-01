طلائع الجيش يفوز على السكة الحديد بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر

18 حجم الخط

طلائع الجيش ضد السكة الحديد، فاز فريق طلائع الجيش على نظيره السكة الحديد بهدفين دون رد في لقائهما بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر باستاد جهاز الرياضة العسكري.

أحرز هدفي طلائع الجيش لاعبه محمد عاطف و إسماعيل أورو أجورو في الدقيقة 17 و62.

ويضرب طلائع الجيش موعدًا مع كهرباء الإسماعيلية بدور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد تخطي الكهرباء زعيم الثغر بدور الـ 32.

وكانت مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، انتهت بفوز فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

حكام مباراة طلائع الجيش أمام السكة الحديد

وأدار مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد طاقم حكام مكوّن من: هيثم عثمان (حكمًا للساحة)، محمد علي توفيق وعماد الشافعي (مساعدَيْن)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا).

قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

