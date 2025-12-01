الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الكويت (صور)

منتخب مصر يختتم تحضبرات
منتخب مصر يختتم تحضبرات لمواجهة الكويت، فيتو
18 حجم الخط

اختتم منتخب مصر، المشارك في كأس العرب تدريباته اليوم بملعب القلعة استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت على إستاد لوسيل غدًا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من البطولة، والتى انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

 

مران خفيف لمنتخب مصر إستعدادا لمواجهة الكويت

وجاء المران خفيفًا بمشاركة جميع اللاعبين، بعد اكتمال الصفوف، بانضمام كل العناصر، التي شاركت مؤخرًا مع أنديتها في البطولات الأفريقية، وشهد جدية وحماسًا ورغبة من الجميع فى اللحاق بالتشكيلة الأساسية.

طولان يضع اللمسات النهائية لخطة مواجهة الكويت

وحرص حلمي طولان، المدير الفني، على وضع اللمسات النهائية ومراجعة التعليمات الأخيرة قبل مواجهة غدٍ، مطالبًا لاعبيه بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المصرية.

طاقم حكام مباراة مصر والكويت

ويدير مباراة مصر والكويت، طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: جان إيريك إنجان، مساعدًا أول، وإيزاك باشيفيكين، مساعدًا ثانيًا، وإسماعيل الفاتح، حكمًا رابعًا والهولندي دينيس هيجلر، حكمًا لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب غدا الثلاثاء 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب منتخب الكويت استاد لوسيل العاصمة القطرية الدوحة حلمي طولان طاقم حكام مباراة مصر والكويت موعد مباراة مصر والكويت

مواد متعلقة

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب بعد خسارة قطر

الأهلي يسيطر على قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا بـ 8 لاعبين مقابل 5 من الزمالك

محمد عبد المنعم وقطة أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

النرويجي إسبن إسكوس حكما للقاء مصر والكويت في كأس العرب بقطر

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

حرس الحدود يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر ويضرب موعدا مع سموحة

تردد قناة الكاس القطرية الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب بعد خسارة قطر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads