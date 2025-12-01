برشلونة يتحرك لضم جوهرة الأهلي ومنتخب مصر

الإثنين 01 ديسمبر 2025
وجه نادي برشلونة أنظاره إلى حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي الشباب، خلال الموسم الحالي.

وكتب أشرف بن عياد، مراسل صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على حسابه بشبكة "فيس بوك" اليوم: "برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".

وجاء تحرك نادي برشلونة عقب التألق الكبير لحمزة عبدالكريم، رفقة منتخب مصر، خلال بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت مؤخرًا بدولة قطر.

يذكر أن برشلونة بات يهتم بتطوير سياسة التعاقد مع لاعبين أقل من 20 عاما في السنوات الأخيرة، على شاكلة ما يفعله ريال مدريد، لا سيما مع ارتفاع أسعار نجوم الصف الأول بالدوريات الأوروبية ومعاناة البارسا من أزمة مالية.

 ويحتل برشلونة حاليا صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، متفوقا على ريال مدريد صاحب الوصافة بنقطة واحدة.

ويستعد البارسا لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الثلاثاء، في مباراة مقدمة من الجولة الـ19، بسبب مشاركة برشلونة في منافسات السوبر الإسباني.

 

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 34 نقطة
2- ريال مدريد 33 نقطة
3- فياريال 32 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة
5- ريال بيتيس 24 نقطة
6- إسبانيول 24 نقطة
7- خيتافي 20 نقطة
8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة
9-ريال سوسييداد 16 نقطة
10- إلتشي 16 نقطة
11- رايو فاليكانو 16 نقطة
12- سيلتا فيجو 16 نقطة
13- إشبيلية 16 نقطة
14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة
15- مايوركا 13 نقطة
16- فالنسيا 13 نقطة
17- أوساسونا 12 نقطة
18- جيرونا 12 نقطة
19- ليفانتي 9 نقاط
20- ريال أوفييدو 9 نقاط

