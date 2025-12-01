الإثنين 01 ديسمبر 2025
28 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم ٣ ديسمبر الجاري.

 

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر

وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفى شوبير محمد صبحـي

الدفاع: محمد هاني أحمد عيــد رامي ربيعة خالد صبحي  ياسر إبراهيم  محمد إسماعيل حسام عبد المجيد محمد حمدي أحمد فتوح

الوسط: مروان عطيـة حمدي فتحي مهند لاشيـن محمود صابر محمد شحاته إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفي فتحي عمر مرموش محمد صلاح

الهجوم: مصطفي محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر، فيتو
قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر، فيتو


أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم ١١ ديسمبر من الشهر الجاري.

أضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم ٣ ديسمبر  بمعسكر مفتوح ثم الدخول في معسكر مغلق يوم ٧ ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم ١٤ ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، ثم السفر يوم ١٧ إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

- ⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا  يوم ٢٢ ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم ٢٦ وأنجولا يوم ٢٩ ديسمبر في دور المجموعات.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ إمام عاشور اسامة فيصل

