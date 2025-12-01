سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، انتهت مباراة تونس أمام سوريا بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي أرضية ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر الجاري.

أحرز هدف الفوز لمنتخب سوريا اللاعب عمر خربين في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سددها اللاعب ببراعة على يسار حارس المنتخب التونسي أيمن دحمان.

بذلك يحصد منتخب سوريا أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى التي تضم معهما قطر وفلسطين

تشكيل تونس أمام سوريا

أيمن دحمان

معتز النفاتي، مروان الصحراوي، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، علي معلول

فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، إسماعيل الغربي

عمر العيوني، فراس شواط

تشكيل سوريا أمام تونس

شاهر الشاكر

أحمد فقا، عبد الله الشامي، خالد كردغلي، زكريا حنان

سيمون أمين، إلمار إبراهام، محمد صلخدي

محمود الأسود، عمر خربين، محمد الحلاق



وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخبي تونس وسوريا في المجموعة الأولى بجانب قطر وفلسطين.

قائمة منتخب تونس في كأس العرب

جاءت قائمة منتخب تونس كالتالي: حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، نور الدين الفرطوسي، الدفاع: معتز القاسمي، محمد بن علي، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، مروان الصحراوي، أسامة العرامي، الوسط: فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، شهاب العبيدي، محمد علي بن رمضان، الهجوم: عمر العيوني، سيف الدين الجزيري، نسيم دالي، ريان علان، حازم المستوري، فراس شواط.

قائمة منتخب سوريا في كأس العرب

فيما ضمت قائمة منتخب سوريا كلًا من: إلياس هدايا وشاهر الشاكر ومكسيم صراف وخالد الحجي وآلان أوسي وعبد الرزاق محمد وعبد الله الشامي وأحمد فقا وسيمون أمين وزكريا حنان وخالد كرداوغلي ومحمد عنز ومحمود النايف وأنس دهان وحسن دهان ومحمد صلخدي ومحمود الأسود ومحمود المواس ومحمد الحلاق وإلمار إبراهمام وعمر خريبين وأنطونيو يعقوب وياسين السامية، بينما لم يتواجد المهاجم المخضرم عمر السومة في القائمة.

