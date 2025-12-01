الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

تونس أمام سوريا،
تونس أمام سوريا، فيتو
18 حجم الخط

كأس العرب، انتهت مباراة تونس أمام سوريا بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي أرضية ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر الجاري.

أحرز هدف الفوز لمنتخب سوريا اللاعب عمر خربين في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سددها اللاعب ببراعة على يسار حارس المنتخب التونسي أيمن دحمان.

بذلك يحصد منتخب سوريا أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى التي تضم معهما قطر وفلسطين

تشكيل تونس أمام سوريا 

 أيمن دحمان
معتز النفاتي، مروان الصحراوي، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، علي معلول
فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، إسماعيل الغربي
عمر العيوني، فراس شواط

 

تشكيل سوريا أمام تونس

شاهر الشاكر
أحمد فقا، عبد الله الشامي، خالد كردغلي، زكريا حنان
سيمون أمين، إلمار إبراهام، محمد صلخدي
محمود الأسود، عمر خربين، محمد الحلاق


وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخبي تونس وسوريا في المجموعة الأولى بجانب قطر وفلسطين.

قائمة منتخب تونس في كأس العرب

 جاءت قائمة منتخب تونس كالتالي: حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، نور الدين الفرطوسي، الدفاع: معتز القاسمي، محمد بن علي، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، مروان الصحراوي، أسامة العرامي، الوسط: فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، شهاب العبيدي، محمد علي بن رمضان، الهجوم: عمر العيوني، سيف الدين الجزيري، نسيم دالي، ريان علان، حازم المستوري، فراس شواط.

قائمة منتخب سوريا في كأس العرب

 فيما ضمت قائمة منتخب سوريا كلًا من: إلياس هدايا وشاهر الشاكر ومكسيم صراف وخالد الحجي وآلان أوسي وعبد الرزاق محمد وعبد الله الشامي وأحمد فقا وسيمون أمين وزكريا حنان وخالد كرداوغلي ومحمد عنز ومحمود النايف وأنس دهان وحسن دهان ومحمد صلخدي ومحمود الأسود ومحمود المواس ومحمد الحلاق وإلمار إبراهمام وعمر خريبين وأنطونيو يعقوب وياسين السامية، بينما لم يتواجد المهاجم المخضرم عمر السومة في القائمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونس سوريا كأس العرب تونس أمام سوريا سوريا أمام تونس أيمن دحمان

مواد متعلقة

كأس العرب، لاعب الأهلي يقود تشكيل تونس أمام سوريا ومهاجم الزمالك بديلا

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن كأس العرب.. نسخة 2025 تنطلق اليوم بالدوحة.. العراق الأكثر تتويجا عبر التاريخ.. تونس أول منتخب يظفر بلقب البطولة.. ونجمة وحيدة للفراعنة

تونس تواجه سوريا في الجولة الأولى لكأس العرب اليوم

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

حصاد مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.. 9 انتصارات في 21 مباراة.. وحسام حسن يتصدر قائمة الهدافين

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads