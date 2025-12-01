ضبط كيان تعليمي وهمي بالدقي بتهمة النصب على المواطنين

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إسقاط مديرة كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الدقي، بعد ثبوت تورطها في النصب على عدد من المواطنين، ومنحهم شهادات مزيفة نظير مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

كشفت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات أن المديرة وعددًا من القائمين على الكيان ادّعوا امتلاك جهة تعليمية معتمدة، وروّجوا لدورات ودبلومات بزعم أنها موثقة وتؤهل المتقدمين للعمل في جهات كبرى، مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من الدارسين.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر الكيان وضبطت المديرة وبحوزتها شهادات وهمية، كتب دراسية، ودفاتر تحصيل نقدي.

وبمواجهتها أقرت بممارسة نشاطها الاحتيالي بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة للتحقيق.

