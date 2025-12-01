الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي بالدقي بتهمة النصب على المواطنين

ضبط كيان تعليمي وهمي
ضبط كيان تعليمي وهمي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إسقاط مديرة كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الدقي، بعد ثبوت تورطها في النصب على عدد من المواطنين، ومنحهم شهادات مزيفة نظير مبالغ مالية.

ضبط عامل اعتدى على قطة بالشرقية

ضبط شخصين لممارستهما أعمال الفجور باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة

تفاصيل الواقعة 

كشفت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات أن المديرة وعددًا من القائمين على الكيان ادّعوا امتلاك جهة تعليمية معتمدة، وروّجوا لدورات ودبلومات بزعم أنها موثقة وتؤهل المتقدمين للعمل في جهات كبرى، مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من الدارسين.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر الكيان وضبطت المديرة وبحوزتها شهادات وهمية، كتب دراسية، ودفاتر تحصيل نقدي. 

وبمواجهتها أقرت بممارسة نشاطها الاحتيالي بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة للتحقيق.

