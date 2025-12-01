الإثنين 01 ديسمبر 2025
كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

طلائع الجيش ضد السكة الحديد، تقدم فريق طلائع الجيش على نظيره السكة الحديد بهدف دون رد في الشوط الأول بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر باستاد جهاز الرياضة العسكري.

مباراة طلائع الجيش والسكة الحديد

أحرز هدف طلائع الجيش لاعبه محمد عاطف في الدقيقة 17

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والسكة الحديد

وتذاع مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد  ضمن دور الـ32 لبطولة كأس مصر عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولات المحلية.

وينتظر كهرباء الإسماعيلية الفائز من مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد بدور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد تخطي الكهرباء زعيم الثغر بدور الـ32.

وكانت مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، انتهت بفوز فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

حكام مباراة طلائع الجيش أمام السكة الحديد

ويدير مباراة طلائع الجيش ضد السكة الحديد طاقم حكام مكون من: هيثم عثمان (حكمًا للساحة)، محمد علي توفيق وعماد الشافعي (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا).

قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

 مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

