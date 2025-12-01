بيراميدز يعلن بشرى سارة بشأن أحمد الشناوي

الإثنين 01 ديسمبر 2025
كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز حجم الإصابة التي يعاني منها الحارس الدولي أحمد الشناوي، والتي تعرض لها خلال مباراة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء باور ديناموز، والذي شهد تحقيق فريق نادي بيراميدز الفوز خارج الأرض باستاد ليفي موانواسا في ندولا، بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى ٦ نقاط في قمة المجموعة الأولى.

 

إصابة أحمد الشناوي

وأوضح المنيري أن الشناوي أجرى أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية وأثبتت الأشعة أن الحارس يعاني من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال.

وأشار المنيري إلى أن حارس بيراميدز يحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل لعدة أيام، من أجل أن يكون جاهزا لمباراة بتروجت المحدد لها يوم ٦ ديسمبر الجاري في الدوري الممتاز.

يذكر ان الشناوي اختير ضمن قائمة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية.

 

قائمة منتخب مصر لمعسكر أمم افريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة  اللاعبين  المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم ٣ ديسمبر وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفي شوبير محمد صبحـي.

محمد هاني،  أحمد عيــد، رامي ربيعة، خالد صبحي،  ياسر إبراهيم،  محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشيـن، محمود صابر،  محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح.

مصطفي محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

