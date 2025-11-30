الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

المصري يبدأ استعداداته الأربعاء للقاء الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد عصر الأربعاء المقبل وذلك في بداية استعدادات الفريق لمبارياته بكأس عاصمة مصر والتي يستهلها أبناء بورسعيد بملاقاة فريق الإتحاد السكندري في المباراة المقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر المقبل. 

 

3 أيام راحة للاعبي المصري


كان المدير الفني للفريق،  التونسي نبيل الكوكي قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام عقب وصول الفريق من زامبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بعد خوضه مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعته بمضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والتي انتهت بفوز النسور الخُضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

