دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يتقدم على سانت إيلوا لوبوبو بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الهلال السوداني أمام سانت إيلوي لوبوبو بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب تي بي مازيمبي في الكونغو ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الهلال السوداني وسانت إيلوي لوبوبو

أحرز هدف الهلال السوداني عبد الرزاق عمر في الدقيقة 12

الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المهم على مولودية الجزائر في الجولة الافتتاحية ويرغب في الانفراد بصدارة المجموعة واستغلال تعادل منافسيه صن داونز والمولودية الذي أشعل الحسابات مبكرًا ويبحث الفريق عن تحقيق انتصار جديد خارج الديار يمنحه دفعة قوية قبل فترة التوقف المقبلة.

أما سانت لوبوبو فيسعى لتدارك خسارته الأولى أمام صن داونز ويعلم أن فقدان نقاط جديدة سيعقد موقفه بشكل كبير لذا يعتمد على قوة ملعبه ودعم جماهيره لخطف أول انتصار في مرحلة المجموعات وإحياء آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

سانت إيلوا لوبوبو ضد الهلال السوداني - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 6 HD

ستاد مالي ضد سيمبا- 6 مساءً - قناة بى إن سبورت 7 HD

