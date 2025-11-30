بيراميدز يوافق على انضمام وليد الكرتي لـ منتخب المغرب في كأس العرب

الأحد 30 نوفمبر 2025
وافقت إدارة نادي بيراميدز على انضمام وليد الكرتي لاعب الفريق إلى صفوف المنتخب المغربي المشارك في كأس العرب للمنتخبات بقطر وذلك انطلاقا من العلاقات الطيبة التي تربط النادي السماوي بمختلف الأندية والاتحادات الوطنية العربية لكرة القدم.

 

انضمام وليد الكرتي إلي منتخب المغرب 

وجاء قرار نادي بيراميدز بالموافقة على انضمام الكرتي للمنتخب المغربي، على الرغم من ارتباط الفريق بمباراتين في الدوري المصري الممتاز يومي ٣ و٦ دبسمبر وفي ظل غيابات عديدة يعاني منها الفريق، انطلاقا من العلاقات الطيبة التي تربطه بجميع المنتخبات العربية، وبما يضمن الحفاظ على تحقيق مصالح الطرفين.

ومن المقرر أن يصل وليد الكرتي خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد عودته من زامبيا مع بعثة نادي بيراميدز عقب سماح إدارة النادي بالتحاقه ببعثة الفريق المغربي في كأس العرب.

يذكر أن بيراميدز وافق أيضا علي انضمام مروان حمدي الي منتخب مصر المشارك في كأس العرب 

ورصدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب في نسختها الحادية عشرة المقرر انطلاقها غدا بالعاصمة القطرية الدوحة، جوائز مالية هي الأضخم في تاريخ البطولة منذ نشأتها. 

إجمالي جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار. 

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية. 

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل أن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.

ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.

كذلك هناك جائزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لتصل إلى 1.07 مليون دولار، والتي كانت من قبل تصل إلى 750 ألف دولار فقط.

جائزة المشاركة في البطولة

يحصل كل منتخب يشارك فقط في البطولة على مبلغ 715 ألف دولار، أي بزيادة 215 ألف دولار عن النسخة الماضية. 

كأس العرب المنتخب المغربي نادي بيراميدز وليد الكرتي

