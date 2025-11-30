الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليتشي يفوز على تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي

ليتشي
ليتشي
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، فاز فريق ليتشي على نظيره تورينو بنتيجة 2-1 ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة في الدوري الإيطالي.

مباراة ليتشي وتورينو

وأحرز ثنائية ليتشي كل من: لاسانا كوليبالي في الدقيقة 20 ثم أحرز لاميك باندا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وأحرز هدف تورينو لاعبه تشي ادمز في الدقيقة 57.

ويحتل تورينو الترتيب ال12 برصيد 14 نقطة في حين قفز ليتشي الي المركز الـ14 برصيد 13 نقطة. 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ليتشي ضد تورينو - 2-1
بيزا كالتشيو ضد إنتر ميلان - 4 مساءً
أتالانتا ضد فيورنتينا - 7 مساءً
روما ضد نابولي - 9:45 مساءً

مباريات الدوري الإيطالي

وفاز ميلان على لاتسيو 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإيطالي. 

وأحرز رافائيل لياو هدف ميلان في الدقيقة 51 من  المباراة، وبهذه النتيجة يحتل ميلان  المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة مؤقتا، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن بـ 18 نقطة.

وشهدت الدقائق الأخيرة لجوء الحكم لتقنية الفار بسبب احتمالية احتساب ركلة جزاء لميلان لكن الفار أكد قرار الحكم بعدم احتساب خطأ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي مباراة ليتشي وتورينو ليتشي تورينو ليتشي وتورينو كوليبالي لاميك باندا

مواد متعلقة

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، ليتشي يتقدم على تورينو بثنائية في الشوط الأول

تشكيل مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تشابي ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الأسباني

مورينيو يسعى لضم نجم بايرن ميونخ

مدرب ميلان يكشف عن سبب طرده أمام لاتسيو

انضمام كريم العراقي وميدو جابر لاعبي المصري لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب

فاركو يخشى المفاجآت في كأس مصر أمام تليفونات بني سويف

الأكثر قراءة

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تعادل فاركو وتليفونات بني سويف سلبيا في الشوط الأول

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

الصحة تنفي سحب أي عبوات مياه معدنية من السوق

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع استعدادا لشهر رمضان الكريم

الدوري الإيطالي، ليتشي يتقدم على تورينو بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البنك في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

"العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم"، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية