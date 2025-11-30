مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر يونايتد على فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد

ارتكب ليني يورو لاعب مانشستر يونايتد تدخلًا عنيفًا داخل منطقة الجزاء وتم احتساب ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس.

وأحرز هدف التقدم لفريق كريستال بالاس لاعبه جان فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن الحكم يقوم بإلغاءه وإعادة ضربة الجزاء بداعي تسديده للكرة مرتين بعد مراجعة الفار.

وعاد جان فيليب ماتيتا ليسجل من ضربة الجزاء بعدما قرر الحكم إعادتها بعد العودة إلى تقنية الفار، وقام ماتيتا بتسديدة أرضية إلى داخل الشباك على يسار حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة 37.

ونجح مانشستر يونايتد في إدراك التعادل في الدقيقة 54 من ضربة ثابتة أرسلها برونو داخل منطقة الجزاء استلمها جوشوا زيركزي وسددها قوية مرت في الزاوية القريبة لحارس كريستال بالاس إلى داخل الشباك.

وأحرز مانشستر هدفه الثاني والفوز في الدقيقة 63 من ضربة ثابتة مررها برونو قصيرة إلى ماونت الذي سددها أرضية قوية من تحت الحائط البشري للاعبي كريستال بالاس إلى داخل الشباك.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد

بدأ أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس بتشكيلة ضمت كلا من:

هندرسون، ريتشاردز، لاكرويكس، جويهي، مونيوز، وارتون، كامادا، ميتشيل، سار، ماتيتا وبينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

بينما بدأ روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، بتشكيلة مكونة من:

لامينز، يورو، دي ليخت، لوك شو، ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دالوت، مبيومو، زيركزي وماونت.

بهذه النتيجة قفز فريق اليونايتد إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة وتراجع كريستال بالاس إلى المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ويليه مانشستر سيتي ثانيا برصيد 25 نقطة، ثم تشيلسي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة قبل قمة الجانرز ضد البلوز في ديربي لندن مساء اليوم الأحد بالجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

