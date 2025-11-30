الاتحاد الجزائري يستدعي عبد الرحيم دغموم للانضمام لمعسكر محاربي الصحراء استعدادًا لأمم أفريقيا

18 حجم الخط

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء عبد الرحيم دغموم نجم الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب الجزائر الوطني الأول والذي ينطلق في الخامس عشر من ديسمبر المقبل بالمركز التقني الوطني بمدينة سيدي موسى الجزائرية.

الاتحاد الجزائري يستدعي عبد الرحيم دغموم

يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب الجزائر الملقب بمحاربي الصحراء لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمملكة المغربية خلال الفترة من الحادي والعشرين من ديسمبر وحتى الثامن عشر من يناير المقبلين.

3 أيام راحة للاعبي المصري

ومنح المدير الفني للفريق، التونسي نبيل الكوكي لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام عقب وصول الفريق من زامبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بعد خوضه مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعته بمضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والتي انتهت بفوز النسور الخُضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة المصري القادمة

ويستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته على ملعب فرع الأكاديمية البحرية ببورفؤاد عصر الأربعاء المقبل وذلك في بداية استعدادات الفريق لمبارياته بكأس عاصمة مصر والتي يستهلها أبناء بورسعيد بملاقاة فريق الإتحاد السكندري في المباراة المقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.