طريق الأهلي، فاركو يفوز على تليفونات بني سويف ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

كأس مصر، تأهل فريق فاركو إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره تليفونات بني سويف بنتيجة 2-0، خلال لقائهما الذي أقيم ضمن لقاءات دور الـ32.

وكان الشوط الأول من المباراة  قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل فاركو هدفي التأهل عن طريق مروان مجدي وأحمد فؤاد في الدقيقتين 47 و64.

مباراة فاركو وتليفونات بني سويف

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

فرق حجزت تذكرة التأهل

وحجزت 4 فرق رسميًا مقاعدها في دور الـ 16 بعد اجتياز دور الـ 32، وهي: بتروجت والبنك الأهلي وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

وحقق سموحة الفوز على غزل المحلة 3-1، والبنك الأهلي أمام بورفؤاد 4-1، وبتروجت أمام وادي دجلة 1-0  وكهرباء الإسماعيلية على الاتحاد السكندري 1-0 بدور الـ 32.

وكانت قرعة كأس مصر قد شهدت وضع الأهلي بطل الدوري على رأس طريق، بينما الزمالك بطل النسخة الماضية على رأس الطريق الآخر.

وتم إجراء قرعة منفصلة لتحديد طريق بيراميدز والمصري، حيث حمل بيراميدز رقم 8 والمصري البورسعيدي رقم 16.

وضمت القرعة 32 فريقًا بواقع 21 فريقًا من الدوري الممتاز و11 فريقًا من الدرجة الثانية.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو إيجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس.

ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام وست هام بعد 30 دقيقة

بعد مرور 15 دقيقة، تعادل سلبي بين ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تشهد مباريات دور الـ32، حال انتهاء المباريات بالتعادل، اللجوء إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من المشاركة في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

