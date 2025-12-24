جامعة الجلالة تحتفل بتخرج دورتي كلية الدفاع الوطني للأكاديميين والإداريين والطلاب

18 حجم الخط

نظّمت جامعة الجلالة مراسم تخرج دورتي كلية الدفاع الوطني، المخصصة للأكاديميين والإداريين والطلاب، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، وبمشاركة اللواء أركان حرب محمود أمين، مدير كلية الدفاع الوطني، في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وجاءت هذه الفعاليات عقب انتهاء الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي عقدتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 24 ديسمبر 2025، وهدفت إلى تنمية الوعي الاستراتيجي وتعزيز مفاهيم الأمن القومي لدى المشاركين من منسوبي جامعة الجلالة.

وشهدت الدورة تنظيم عدد من المحاضرات المتخصصة، من بينها محاضرة حول مفهوم الدولة تناولت نشأة النظام الدولي وتعريف الدولة وأركانها وأنظمة الحكم، ومحاضرة بعنوان ركائز ومحددات وأبعاد الأمن القومي، إلى جانب محاضرة عن أهداف ومصالح القوى المؤثرة تجاه منطقة الشرق الأوسط، ومحاضرة عن التغيرات الدولية والإقليمية وأثارها علي الأمن القومي، ومحاضرة عن التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري، ومحاضرة عن دور القوات المسلحة للحفاظ علي الأمن القومي وتماسك الجبهة الداخلية، بالإضافة إلى محاضرة عن قوى الدولة الشاملة.

تعزيز الوعي بقضايا الأمن القومي

وفي كلمته خلال مراسم التخرج، أعرب الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، عن اعتزازه بتنظيم هذه الدورات المهمة داخل الجامعة، مؤكدًا أن تعزيز الوعي بقضايا الأمن القومي والدراسات الاستراتيجية يُعد جزءًا أصيلًا من دور الجامعة في إعداد كوادر أكاديمية وإدارية وطلابية واعية وقادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن ومواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن التعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية يعكس حرص جامعة الجلالة على تقديم برامج تثقيفية متقدمة تواكب متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في بناء شخصية متكاملة للمنتسبين للجامعة، تجمع بين التخصص العلمي والفهم العميق لقضايا الدولة والأمن القومي.

وجاءت الدورة تحت الإشراف والتنسيق الإداري للواء طبيب ياسر السيد، مدير عام أكاديمية الجلالة للتدريب، والدكتورة نيرمين القماح، اللذين أسهما في تنظيم وإدارة فعالياتها بما يحقق أهدافها التعليمية والتثقيفية على النحو الأمثل.

الإعلام والأمن القومي

وفي إطار حرص جامعة الجلالة على تنمية الوعي الوطني وتعزيز دور الإعلام في دعم قضايا الدولة، شارك طلاب كلية الإنتاج الإعلامي في دورة متخصصة بعنوان «الإعلام والأمن القومي»، والتي هدفت إلى تأهيل الطلاب علميًا وعمليًا لفهم طبيعة التحديات الإعلامية المرتبطة بالأمن القومي المصري ودور الإعلام في مواجهتها.

وتأتي هذه المشاركة تحت إشراف الدكتورة دينا عرابي، عميد كلية الإنتاج الإعلامي، والدكتورة أميرة سمير، مدير البرنامج، في إطار رؤية جامعة الجلالة الهادفة إلى إعداد كوادر إعلامية شابة واعية، تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وقادرة على التعامل المهني والمسئول مع قضايا الأمن القومي والإعلام المعاصر.

وفي ختام مراسم التخرج، تم تكريم المشاركين ومنحهم شهادات اجتياز الدورة، وسط إشادة واسعة بالمستوى العلمي والتوعوي للمحاضرات وأهمية الموضوعات التي تناولتها، بما يعكس حرص جامعة الجلالة على دعم الوعي الوطني والاستراتيجي لدى جميع منتسبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.