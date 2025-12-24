شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المقاولون العرب ضد طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أمير عابد – جوزيف أوشايا – إسلام عبد اللاه – محمد حامد.

خط الوسط: عبد الرحمن سمانة – إسلام جابر – مصطفى جمال وعمر الوحش.

خط الهجوم: جواكيم أوجيرا – محمد سالم.

مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش

ويسعى فريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان المدير الفنى إلى تحقيق الفوز الأول، بينما يستهدف الطلائع بقيادة جمعة مشهور تحقيق الفوز الثانى.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي وسيراميكا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

ترتيب مجموعة الأولي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة- 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

