بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

بدأت نيابة مركز المنصورة بـمحافظة الدقهلية التحقيق مع شخص ادعى قدرته على استخراج الجن من جسد سيدة، ووضع يده على جسدها بشكل غير لائق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد فحصت مقطع فيديو، يظهر من خلاله شخص دجال ادعى قدرته على استخراج الجن من جسد سيدة، ووضع يده على جسدها بشكل غير لائق.

فحص فيديو للمدعي الدجل بالدقهلية

وتمكنت مباحث مركز المنصورة في الدقهلية من إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وادعى قدرته على استخراج الجن من جسد سيدة، وقام بوضع يده على جسدها بشكل غير لائق.

القبض على المتهم بملامسة أجزاء حساسة لسيدة تحت مسمى الدجل



كما كشفت التحريات، أن الشخص الذي ظهر فى الفيديو مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، ومعروف عنه بالقيام بمثل هذه الأشياء للأشخاص الذين يعانون من المس الشيطاني.

وتبين أن السيدة التى ظهرت فى الفيديو كانت تشتكي بأن أحد الأشخاص قام بإجراء عمل لها حتى لا تستطيع الإنجاب فقامت أسرتها باستدعاء الشخص الذي ظهر معها فى الفيديو لقدرته على إزالة هذه الأعمال لكي تستطيع العودة لحياتها الطبيعية وتستطيع الحمل والإنجاب.

وتبين أن الشخص ادعى أنه يعالج بالقرآن، والغريب في الأمر أنه لامس مناطق حساسة من جسدها بدعوى إخراج الجن.



مباحث مركز المنصورة تمكنت من ضبطه ومقيم بقرية بدواي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

