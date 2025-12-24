ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

الأربعاء 24 ديسمبر 2025
علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، على واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور، وانتهاك خصوصيتها، واصفة إياها بأنها واقعة غير أخلاقية، وغير إنسانية.


وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية “صدى البلد” إنه لا يجوز لأي إنسان أن يصور سيدة في لحظة وهي مش واخدة بالها أو أنها تجلس واخدة راحتها أو أي شيء من هذا القبيل.


وتساءلت: هي ريهام عبد الغفور كانت فين؟،  دي كانت موجودة فى قاعة سينما أثناء حضورها لعرض فيلم، فهي لم تكن متواجدة فى كباريه، وعيب اختراق الخصوصية"، مطالبة بوضع تشريع صارم يمنع تصوير الناس بدون موافقتهم، وعدم اختراق الخصوصية.


وأضافت: "يجب أن تكون هناك قوانين لحماية الحياة الخاصة، فلا يجب التربح من انتهاك خصوصية الآخرين، فريهام عبد الغفور فنانة محترمة ولها كل التقدير وما حدث معها عيب، والجميع يتعاطف معها".


ووجهت رسالة للفنانة ريهام عبد الغفور، قائلة: "الجمهور بيحبك ويعرفك جيدا، وما حدث لا ذنب لك فيه ".


تضامن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي مع ريهام عبد الغفور

كانت الفنانة ريهام عبد الغفور، علقت على تضامن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات التي انتهكت خصوصيتها.

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور على صفحتها بـ"فيس بوك":" كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات.. أدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة  تتغذى على أهداف رخيصة".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي  أكدت أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تشوه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

